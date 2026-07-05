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القهوة قد تنقذ حياتك! دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لفنجانك اليومي

صحة وتغذية
2026-07-05 | 12:10
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القهوة قد تنقذ حياتك! دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لفنجانك اليومي
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القهوة قد تنقذ حياتك! دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لفنجانك اليومي

ربطت دراسة موسّعة نشرتها دورية Clinical Gastroenterology and Hepatology شملت 354 ألف مشارك لأكثر من عقد، بين شرب القهوة بانتظام والانخفاض الملحوظ في خطر الإصابة بأمراض وسرطان الكبد.

ويتزايد التأثير الوقائي للقهوة مع زيادة الاستهلاك، فكوبان يوميًا يخفضان خطر التشمّع بنسبة 20 في المئة، والسرطان بـ 24 في المئة، والوفاة بـ31 في المئة، بينما يرفع شرب 4 أكواب الحماية من التشمّع والسرطان إلى 35 في المئة، مقلّلاً خطر الوفاة بنسبة 41 في المئة.

وللأشخاص الذين يشربون 5 أكواب أو أكثر يوميًا، فقد سجّلت الدراسة انخفاضًا في خطر تشمّع الكبد بنسبة 32 في المئة، وسرطان الكبد بنسبة 47 في المئة، والوفاة المرتبطة بأمراض الكبد بنسبة 42 في المئة.

وأوضح الدكتور هيونسوك كيم، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن سر الفائدة يكمن في مضادات الأكسدة بالقهوة وليس الكافيين، حيث تحدّ من التهابات وتندّب الكبد الذي يهدّد 58 مليون شخص عالميًا.

ولتحقيق أقصى استفادة دون أضرار، يحذّر الخبراء من إضافة السكر أو المبيّضات لأنها تقلل التأثير الوقائي وقد تسبّب الكبد الدهني. 

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم تجاوز 400 مليغرام من الكافيين يوميًا، أي نحو 2 او 3 أكواب، مع ضرورة التوقّف عن الشرب قبل النوم بـ 6 ساعات على الأقل لتجنب اضطرابات النوم.

ولكن، رغم النتائج اللافتة، تبقى الدراسة محدودةً وتستدعي أبحاثًا إضافية لتأكيد الفوائد على مجموعات عرقية غير اوروبية.

وفي سياقٍ متّصل، لا تقتصر فوائد القهوة على ما كشفته الدراسة الحديثة فقط، فقد أثبتت أبحاث سابقة فعاليّة القهوة في تقليل مخاطر السكري، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والخرف.
 

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