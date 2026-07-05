الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم

صحة وتغذية
2026-07-05 | 14:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;قصر النظر&quot; يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم

تواجه المجتمعات الدولية تحذيرات طبية متزايدة من قفزة حادة في معدلات إصابة الأطفال بقصر النظر عالمياً، وسط توقعات علمية تشير إلى أن هذه الحالة سيعاني منها نصف سكان كوكب الأرض بحلول عام 2050.

ودفعت هذه الأرقام المخيفة الخبراء لتصنيف الأزمة كـ "وباء صامت" يتطلّب تدخلاً عاجلاً.

فبعدما بقي قصر النظر يُصنّف كحالة وراثية، أثبتت الطفرة القياسية في إصابات الأطفال أنّ البيئة ونمط الحياة هما السببان الرئيسيان. 

ويعزو الأطبّاء هذا التدهور إلى التوسّع الحضري، والعيش في أماكن مغلقة، والإفراط في استخدام الشاشات والقراءة. 

وفي المقابل، تؤكد الدراسات أن ضوء الشمس الساطع هو العامل الأقوى لكبح نمو مقلة العين وتأخير استطالتها.

ووفقاً لتجارب ميدانية، فإنّ قضاء الأطفال وقتاً في الهواء الطلق يقلّل من خطر الإصابة بقصر النظر بنسب تتراوح بين 54 و 61 في المئة.

وبناءً على ذلك، يوصي أخصائيّو البصريات بضرورة قضاء الطفل 90 دقيقة يومياً في الهواء الطلق، والتي يمكن تقسيمها على مدار اليوم كالمشي أو اللعب أثناء الفسحة المدرسية. 

كما يشدد الخبراء على منع الشاشات تماماً لمن دون السنتين، واستبدال الهواتف بشاشات أكبر للأطفال الأكبر سناً، مع تقليل الألعاب وتصفح منصات التواصل.

ولا تقتصر خطورة قصر النظر الشديد على ضعف الرؤية فحسب، بل ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض مهددة للبصر في مراحل متقدمة من العمر، مثل الجلوكوما أو المياه الزرقاء، وانفصال الشبكية، والتنكّس البقعي.

رغم وجود علاجات حديثة كالأتروبين والعدسات الليلية التي تبطئ المرض بنسبة 60 في المئة، فإنّ تكلفتها العالية واقتصارها على القطاع الخاص يعيقان العلاج لدي الكثيرين. 

لذا، يؤكّد الخبراء أنّ تعديل نمط الحياة يبقى الحل الأوفر والأكثر فاعلية، داعين لتبنّي سياسات تدعم التعليم في الهواء الطلق وتوسيع المساحات الخضراء للأطفال.
 

صحة وتغذية

قصر النظر

اطفال

قلة نظر

شبكية العين

التنكس البقعي

المياه الزرقاء

العين.

القهوة قد تنقذ حياتك! دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لفنجانك اليومي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-07

البابا يصف التهديدات الموجهة لجميع أبناء الشعب الإيرانيّ بأنها "غير مقبولة" ويطلب من العالم التفكير في الضحايا بمن فيهم الأطفال الذين قُتلوا في "تصعيد" إيران

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-05-30

أول حالة معروفة لـ"خلود الأنسجة"... "خيار البحر" كائن يتحدى الموت: إليكم ما اكتشفه العلماء

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-25

متحدث باسم الخارجية الألمانية لـ"الجزيرة": تهديد روسيا بإخلاء كييف من الأجانب دليل على مواصلتها التصعيد

LBCI
صحة وتغذية
2026-05-17

اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم… "القاتل الصامت" يهدد أكثر من مليار شخص حول العالم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
12:10

القهوة قد تنقذ حياتك! دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لفنجانك اليومي

LBCI
صحة وتغذية
12:06

عندما يصبح الاسترخاء عبئاً… ما الذي يمنعنا من التمتّع بالاستراحات الطويلة؟

LBCI
صحة وتغذية
12:00

الخبز الأبيض: هل هو حقاً "سمّ قاتل"؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-04

ليست كما تظن... خبراء يكشفون حقائق صادمة ويفندون أشهر الخرافات عن الهرمونات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-12

الوكالة الوطنية: غارة على مجدل زون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2026-06-15

كيف تنظر إسرائيل إلى الاتفاق الأميركي–الإيراني؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-20

حبيب هنأ سعَيد لانتخابه رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي: وسام رفيع على صدر لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

يوميات مونديال القارة الاميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:15

تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
حال الطقس
04:19

تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
11:46

بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

LBCI
أخبار لبنان
11:46

مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان

LBCI
أمن وقضاء
05:02

الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل

LBCI
أمن وقضاء
04:17

رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية

LBCI
أمن وقضاء
08:19

رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More