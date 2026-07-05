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"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم
صحة وتغذية
2026-07-05 | 14:44
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"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم
تواجه المجتمعات الدولية تحذيرات طبية متزايدة من قفزة حادة في معدلات إصابة الأطفال بقصر النظر عالمياً، وسط توقعات علمية تشير إلى أن هذه الحالة سيعاني منها نصف سكان كوكب الأرض بحلول عام 2050.
ودفعت هذه الأرقام المخيفة الخبراء لتصنيف الأزمة كـ "وباء صامت" يتطلّب تدخلاً عاجلاً.
فبعدما بقي قصر النظر يُصنّف كحالة وراثية، أثبتت الطفرة القياسية في إصابات الأطفال أنّ البيئة ونمط الحياة هما السببان الرئيسيان.
ويعزو الأطبّاء هذا التدهور إلى التوسّع الحضري، والعيش في أماكن مغلقة، والإفراط في استخدام الشاشات والقراءة.
وفي المقابل، تؤكد الدراسات أن ضوء الشمس الساطع هو العامل الأقوى لكبح نمو مقلة العين وتأخير استطالتها.
ووفقاً لتجارب ميدانية، فإنّ قضاء الأطفال وقتاً في الهواء الطلق يقلّل من خطر الإصابة بقصر النظر بنسب تتراوح بين 54 و 61 في المئة.
وبناءً على ذلك، يوصي أخصائيّو البصريات بضرورة قضاء الطفل 90 دقيقة يومياً في الهواء الطلق، والتي يمكن تقسيمها على مدار اليوم كالمشي أو اللعب أثناء الفسحة المدرسية.
كما يشدد الخبراء على منع الشاشات تماماً لمن دون السنتين، واستبدال الهواتف بشاشات أكبر للأطفال الأكبر سناً، مع تقليل الألعاب وتصفح منصات التواصل.
ولا تقتصر خطورة قصر النظر الشديد على ضعف الرؤية فحسب، بل ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض مهددة للبصر في مراحل متقدمة من العمر، مثل الجلوكوما أو المياه الزرقاء، وانفصال الشبكية، والتنكّس البقعي.
رغم وجود علاجات حديثة كالأتروبين والعدسات الليلية التي تبطئ المرض بنسبة 60 في المئة، فإنّ تكلفتها العالية واقتصارها على القطاع الخاص يعيقان العلاج لدي الكثيرين.
لذا، يؤكّد الخبراء أنّ تعديل نمط الحياة يبقى الحل الأوفر والأكثر فاعلية، داعين لتبنّي سياسات تدعم التعليم في الهواء الطلق وتوسيع المساحات الخضراء للأطفال.
المصدر
صحة وتغذية
قصر النظر
اطفال
قلة نظر
شبكية العين
التنكس البقعي
المياه الزرقاء
العين.
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