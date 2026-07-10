الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد ثورة أدوية السمنة... من هم المرضى الذين يحتاجونها حقاً؟
صحة وتغذية
2026-07-10 | 07:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بعد ثورة أدوية السمنة... من هم المرضى الذين يحتاجونها حقاً؟
في مفارقة طبية لافتة، وبينما يحتفي العالم بأدوية GLP-1 بوصفها من أقوى الأسلحة لمواجهة السمنة، يجد المجتمع العلمي نفسه أمام معضلة أكثر تعقيداً تتمثل في تحديد المرضى الذين يحتاجون فعلاً إلى هذا النوع من العلاج.
فلم تعد المعركة تقتصر على خسارة الوزن، بل تحولت إلى نقاش علمي واقتصادي حول تعريف السمنة المرضية، في ظل تزايد الطلب على أدوية مرتفعة التكلفة ما زالت تثير كثيراً من الجدل.
وكشف هذا التطور عن محدودية مؤشر كتلة الجسم (BMI) باعتباره المعيار الوحيد لتشخيص السمنة، إذ إن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. فقد يتشارك شخصان في المؤشر نفسه، بينما يتمتع أحدهما بصحة جيدة، ويعاني الآخر من السكري أو أمراض القلب.
لذلك، بات من الضروري التمييز بين السمنة المرضية التي تستدعي تدخلاً علاجياً، وبين زيادة الوزن التي يمكن التعامل معها من خلال تعديل نمط الحياة.
وانطلاقاً من هذا القصور، يتجه الطب تدريجياً نحو مفهوم العلاج الشخصي، من خلال الاعتماد على مجموعة متكاملة من المؤشرات لتحديد المرضى الذين قد يستفيدون من العلاج الدوائي.
ويُستخدم مؤشر كتلة الجسم كنقطة انطلاق فقط، ثم يُستكمل التقييم بقياس محيط الخصر، ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم، إلى جانب تقييم الأمراض المصاحبة ونتائج الفحوصات المخبرية، مثل مستويات السكر والدهون في الدم.
كما يشمل التقييم قياس مستوى اللياقة البدنية، وقدرة الشخص على أداء أنشطته اليومية، والتمييز بين السمنة المصحوبة بمضاعفات استقلابية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبين زيادة الوزن التي لا يرافقها ضرر صحي واضح.
ويهدف هذا التحول في أساليب التشخيص إلى ضمان توجيه العلاج الدوائي إلى المرضى الأكثر حاجة إليه، في ظل التحديات الاقتصادية والأخلاقية المرتبطة بارتفاع تكلفة هذه الأدوية والحاجة إلى استخدامها لفترات طويلة.
وبذلك، لم يعد القرار يعتمد على الرقم الذي يظهر على الميزان، بل على تقييم طبي شامل يحدد من يحتاج فعلاً إلى العلاج الدوائي، ومن تكفيه تغييرات مستدامة في نمط حياته.
ملاحظة لغوية وطبية: في النص الأصلي وردت عبارة "السكتات القلبية"، والأدق طبياً هو "أمراض القلب والأوعية الدموية" أو "النوبات القلبية"، لأن السكتة تُستخدم غالباً للإشارة إلى السكتة الدماغية.
المصدر
صحة وتغذية
أدوية
السمنة...
المرضى
الذين
يحتاجونها
حقاً؟
التالي
بارقة أمل لمرضى العقم... دواء للسرطان قد يعيد تنشيط المبايض لدى الشابات
المعركة الصامتة مع مرحلة ما قبل السكري... كيف تمنع المرض قبل أن يبدأ؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-06-06
اختراقات واعدة في علاج السرطان... أدوية "ذكية" ونتائج قد تغيّر حياة المرضى
صحة وتغذية
2026-06-06
اختراقات واعدة في علاج السرطان... أدوية "ذكية" ونتائج قد تغيّر حياة المرضى
0
صحة وتغذية
2026-04-14
إنجاز طبي صيني... جراحة ثورية لتصريف البروتينات السامة من الدماغ قد تعيد الأمل لمرضى الخرف
صحة وتغذية
2026-04-14
إنجاز طبي صيني... جراحة ثورية لتصريف البروتينات السامة من الدماغ قد تعيد الأمل لمرضى الخرف
0
صحة وتغذية
2026-06-10
حبّة يومية لخسارة الوزن... دواء جديد من أسترازينيكا يحقق نتائج واعدة في مكافحة السمنة
صحة وتغذية
2026-06-10
حبّة يومية لخسارة الوزن... دواء جديد من أسترازينيكا يحقق نتائج واعدة في مكافحة السمنة
0
علوم وتكنولوجيا
2026-05-26
ثورة طبية جديدة: الذكاء الاصطناعي يختصر سنوات من البحث عن علاج للأمراض العصبية
علوم وتكنولوجيا
2026-05-26
ثورة طبية جديدة: الذكاء الاصطناعي يختصر سنوات من البحث عن علاج للأمراض العصبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
08:14
اللبن والمشي... وصفة يومية بسيطة قد تبطئ الشيخوخة
صحة وتغذية
08:14
اللبن والمشي... وصفة يومية بسيطة قد تبطئ الشيخوخة
0
صحة وتغذية
08:10
الشمندر... غذاء خارق قد يخفض ضغط الدم ويحمي القلب
صحة وتغذية
08:10
الشمندر... غذاء خارق قد يخفض ضغط الدم ويحمي القلب
0
صحة وتغذية
08:01
بارقة أمل لمرضى العقم... دواء للسرطان قد يعيد تنشيط المبايض لدى الشابات
صحة وتغذية
08:01
بارقة أمل لمرضى العقم... دواء للسرطان قد يعيد تنشيط المبايض لدى الشابات
0
صحة وتغذية
07:44
المعركة الصامتة مع مرحلة ما قبل السكري... كيف تمنع المرض قبل أن يبدأ؟
صحة وتغذية
07:44
المعركة الصامتة مع مرحلة ما قبل السكري... كيف تمنع المرض قبل أن يبدأ؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-24
باسيل من جبيل: اذا اردتم تأجيل الانتخابات بسبب طلب خارجي أو داخلي يجب أن يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك
أخبار لبنان
2026-02-24
باسيل من جبيل: اذا اردتم تأجيل الانتخابات بسبب طلب خارجي أو داخلي يجب أن يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك
0
أخبار لبنان
2026-06-29
مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره
أخبار لبنان
2026-06-29
مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره
0
أخبار لبنان
2026-02-09
انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى المنهار في طرابلس... والحصيلة: 14 ضحية و8 جرحى
أخبار لبنان
2026-02-09
انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى المنهار في طرابلس... والحصيلة: 14 ضحية و8 جرحى
0
آخر الأخبار
2026-03-16
وكالة نقلا عن متحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: مراكز الدعم اللوجستي والخدمات التابعة لمجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد في البحر الأحمر تُعد أهدافا
آخر الأخبار
2026-03-16
وكالة نقلا عن متحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: مراكز الدعم اللوجستي والخدمات التابعة لمجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد في البحر الأحمر تُعد أهدافا
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:20
من المطبخ الأرجنتيني: فيليه السمك بتتبيلة الشيمتشوري على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:20
من المطبخ الأرجنتيني: فيليه السمك بتتبيلة الشيمتشوري على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
رياضة
07:33
المغرب يودّع المونديال... وإسبانيا وبلجيكا إلى المواجهة
رياضة
07:33
المغرب يودّع المونديال... وإسبانيا وبلجيكا إلى المواجهة
0
أخبار لبنان
07:00
وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات
أخبار لبنان
07:00
وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات
0
أخبار لبنان
06:32
جعجع بعد لقاء عون: قرارات الدولة الشرعية يجب أن تُحترم والسلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:32
جعجع بعد لقاء عون: قرارات الدولة الشرعية يجب أن تُحترم والسلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
03:27
الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة
أخبار لبنان
03:27
الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة
0
موضة وجمال
14:20
لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27
موضة وجمال
14:20
لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27
0
أمن وقضاء
14:11
فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان
أمن وقضاء
14:11
فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان
0
أخبار دولية
14:08
التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35
أخبار دولية
14:08
التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35
0
أخبار دولية
14:04
ساحة لبنان بين واشنطن وطهران
أخبار دولية
14:04
ساحة لبنان بين واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:19
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:19
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أخبار دولية
16:13
وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون
أخبار دولية
16:13
وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون
3
أخبار لبنان
02:38
الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب
أخبار لبنان
02:38
الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-7-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-7-2026
5
أخبار لبنان
12:37
علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة
أخبار لبنان
12:37
علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة
6
أخبار لبنان
07:00
بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل
أخبار لبنان
07:00
بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل
7
خبر عاجل
05:54
معلومات للـLBCI: عون أبلغ معنيين بأن حزب الله لم يتجاوب مع كل المساعي التي بذلها من أجل تفادي الحرب الاسرائيلية وتبين أن ورقته هي مع طهران
خبر عاجل
05:54
معلومات للـLBCI: عون أبلغ معنيين بأن حزب الله لم يتجاوب مع كل المساعي التي بذلها من أجل تفادي الحرب الاسرائيلية وتبين أن ورقته هي مع طهران
8
أخبار دولية
17:11
كارني يؤكد أن كندا لا تريد إعطاء دروس للسعودية بشأن حقوق الإنسان
أخبار دولية
17:11
كارني يؤكد أن كندا لا تريد إعطاء دروس للسعودية بشأن حقوق الإنسان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More