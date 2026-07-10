بعد ثورة أدوية السمنة... من هم المرضى الذين يحتاجونها حقاً؟

في مفارقة طبية لافتة، وبينما يحتفي العالم بأدوية GLP-1 بوصفها من أقوى الأسلحة لمواجهة السمنة، يجد المجتمع العلمي نفسه أمام معضلة أكثر تعقيداً تتمثل في تحديد المرضى الذين يحتاجون فعلاً إلى هذا النوع من العلاج.



فلم تعد المعركة تقتصر على خسارة الوزن، بل تحولت إلى نقاش علمي واقتصادي حول تعريف السمنة المرضية، في ظل تزايد الطلب على أدوية مرتفعة التكلفة ما زالت تثير كثيراً من الجدل.



وكشف هذا التطور عن محدودية مؤشر كتلة الجسم (BMI) باعتباره المعيار الوحيد لتشخيص السمنة، إذ إن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. فقد يتشارك شخصان في المؤشر نفسه، بينما يتمتع أحدهما بصحة جيدة، ويعاني الآخر من السكري أو أمراض القلب.



لذلك، بات من الضروري التمييز بين السمنة المرضية التي تستدعي تدخلاً علاجياً، وبين زيادة الوزن التي يمكن التعامل معها من خلال تعديل نمط الحياة.



وانطلاقاً من هذا القصور، يتجه الطب تدريجياً نحو مفهوم العلاج الشخصي، من خلال الاعتماد على مجموعة متكاملة من المؤشرات لتحديد المرضى الذين قد يستفيدون من العلاج الدوائي.



ويُستخدم مؤشر كتلة الجسم كنقطة انطلاق فقط، ثم يُستكمل التقييم بقياس محيط الخصر، ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم، إلى جانب تقييم الأمراض المصاحبة ونتائج الفحوصات المخبرية، مثل مستويات السكر والدهون في الدم.



كما يشمل التقييم قياس مستوى اللياقة البدنية، وقدرة الشخص على أداء أنشطته اليومية، والتمييز بين السمنة المصحوبة بمضاعفات استقلابية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبين زيادة الوزن التي لا يرافقها ضرر صحي واضح.



ويهدف هذا التحول في أساليب التشخيص إلى ضمان توجيه العلاج الدوائي إلى المرضى الأكثر حاجة إليه، في ظل التحديات الاقتصادية والأخلاقية المرتبطة بارتفاع تكلفة هذه الأدوية والحاجة إلى استخدامها لفترات طويلة.



وبذلك، لم يعد القرار يعتمد على الرقم الذي يظهر على الميزان، بل على تقييم طبي شامل يحدد من يحتاج فعلاً إلى العلاج الدوائي، ومن تكفيه تغييرات مستدامة في نمط حياته.



ملاحظة لغوية وطبية: في النص الأصلي وردت عبارة "السكتات القلبية"، والأدق طبياً هو "أمراض القلب والأوعية الدموية" أو "النوبات القلبية"، لأن السكتة تُستخدم غالباً للإشارة إلى السكتة الدماغية.