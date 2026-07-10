بارقة أمل لمرضى العقم... دواء للسرطان قد يعيد تنشيط المبايض لدى الشابات

نجحت دراسة تجريبية واعدة في فتح باب أمل جديد أمام النساء اللواتي يعانين من العقم بسبب قصور المبيض المبكر، إذ أظهرت النتائج أن عقاراً قديماً يُستخدم لعلاج السرطان قد يمتلك القدرة على إعادة تنشيط المبايض وتحفيز نضوج البويضات، بما قد يساهم في استعادة الخصوبة.



وركزت الدراسة، التي نُشرت في دورية NEJM Evidence، على دواء ريتوكسيماب (Rituximab)، المعروف تجارياً باسم ريتوكسان (Rituxan)، والذي تطوره شركتا روش وبيوجين.



ويُعد هذا الدواء علاجاً مناعياً حصل على الموافقة لأول مرة عام 1997 لعلاج بعض أنواع سرطان الدم، قبل أن يتوسع استخدامه لاحقاً ليشمل أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.



وشملت الدراسة 10 نساء شابات يعانين من قصور المبيض المبكر المرتبط بالمناعة الذاتية، وهي حالة يتوقف فيها المبيضان عن العمل قبل سن الأربعين نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لحويصلات المبيض وتدميرها.



ولم تستجب المشاركات للتحفيز الهرموني في البداية، لكن بعد تلقي علاج ريتوكسيماب لمدة تراوحت بين أربعة وستة أشهر، استجابت ست نساء للعلاج، ونمت لديهن حويصلات المبيض بما سمح باستخراج البويضات.



ونجح الأطباء لاحقاً في تجميد أو تخصيب البويضات لدى خمس مشاركات، فيما انتهت الدراسة بولادة ثلاثة أطفال أصحاء بعد نقل الأجنة، لتسجل التجربة نسبة نجاح بلغت 30 في المئة من إجمالي المشاركات.



ولضمان سلامة المواليد، انتظر الأطباء عاماً على الأقل بعد انتهاء العلاج قبل نقل الأجنة، ولم تُسجل أي آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالعقار، باستثناء حالة واحدة ارتبطت بعملية التحفيز الهرموني.



وأوضحت البروفيسورة أنجليكا هيرشبرج، من معهد كارولينسكا، أن النتائج تشير إلى وجود احتياطي كامن من البويضات يمكن تنشيطه بمجرد كبح نشاط الجهاز المناعي.



ورغم هذه النتائج المشجعة، شدد الباحثون على ضرورة إجراء دراسات أوسع لتأكيد فعالية العلاج وسلامته، مشيرين إلى أن دراسة أكبر قد بدأت بالفعل.