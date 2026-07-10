الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشمندر... غذاء خارق قد يخفض ضغط الدم ويحمي القلب

صحة وتغذية
2026-07-10 | 08:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشمندر... غذاء خارق قد يخفض ضغط الدم ويحمي القلب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الشمندر... غذاء خارق قد يخفض ضغط الدم ويحمي القلب

يُعد الشمندر من أكثر الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يشير خبراء التغذية إلى أنه قد يساهم في خفض ضغط الدم، وتحسين الأداء البدني، ودعم صحة الأوعية الدموية. كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية نسبياً، ما يجعله خياراً مناسباً للراغبين في إنقاص الوزن.

ويحتوي الشمندر على النترات الطبيعية، ومضادات الأكسدة، والألياف، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمنغنيز، وهي عناصر تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الصحة العامة.

ويتميز بغناه بالنترات التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يفسر ارتباطه بانخفاض ضغط الدم وتحسن القدرة على ممارسة التمارين الرياضية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأظهرت عدة دراسات أن تناول عصير الشمندر يومياً قد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي، في حين لا تزال الأدلة المتعلقة بتأثيره في ضغط الدم الانبساطي أقل وضوحاً.

كما تشير بعض الفرضيات إلى أن تحسين تدفق الدم قد ينعكس إيجاباً على الصحة الجنسية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأدلة العلمية التي تربط الشمندر بزيادة الرغبة أو تحسين الأداء الجنسي ما تزال محدودة، وأن معظم فوائده المثبتة ترتبط بصحة القلب والأوعية الدموية وتحسين القدرة البدنية.

ويساعد الشمندر أيضاً في دعم صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على الألياف ومركبات تعمل بوصفها بريبايوتيك (Prebiotics)، والتي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء. كما تمنحه صبغة البيتالين الحمراء خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، قد تساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد آثارها على المدى الطويل.

ورغم فوائده، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الشمندر أو مكملاته، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، إذ قد يؤدي إلى انخفاض مفرط في ضغط الدم.

كما يُنصح مرضى الكلى المزمنة، أو الأشخاص المعرضون لتكوّن حصوات أوكسالات الكالسيوم، باستشارة الطبيب قبل الإكثار من تناوله، نظراً لاحتوائه على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم والأوكسالات.

صحة وتغذية

ويحمي

القلب

LBCI التالي
اللبن والمشي... وصفة يومية بسيطة قد تبطئ الشيخوخة
بارقة أمل لمرضى العقم... دواء للسرطان قد يعيد تنشيط المبايض لدى الشابات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-06-27

تناول 5 حصص من الفواكه والخضراوات يومياً لا يكفي دائماً... دراسة تكشف عن سرّ غذائي قد يحمي قلبك

LBCI
صحة وتغذية
2026-05-17

"قد تعيش به سنوات من دون أن تعلم": متى يصبح ارتفاع ضغط الدم خطرًا؟... وهذه أبرز العلامات الطارئة

LBCI
صحة وتغذية
2026-04-24

خبراء يكشفون: ما هو أفضل منتج ألبان لخفض الكوليسترول وحماية القلب؟

LBCI
أخبار دولية
2026-05-01

ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:14

اللبن والمشي... وصفة يومية بسيطة قد تبطئ الشيخوخة

LBCI
صحة وتغذية
08:01

بارقة أمل لمرضى العقم... دواء للسرطان قد يعيد تنشيط المبايض لدى الشابات

LBCI
صحة وتغذية
07:52

بعد ثورة أدوية السمنة... من هم المرضى الذين يحتاجونها حقاً؟

LBCI
صحة وتغذية
07:44

المعركة الصامتة مع مرحلة ما قبل السكري... كيف تمنع المرض قبل أن يبدأ؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

باسيل من جبيل: اذا اردتم تأجيل الانتخابات بسبب طلب خارجي أو داخلي يجب أن يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-29

مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-09

انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى المنهار في طرابلس... والحصيلة: 14 ضحية و8 جرحى

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-16

وكالة نقلا عن متحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: مراكز الدعم اللوجستي والخدمات التابعة لمجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد في البحر الأحمر تُعد أهدافا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:20

من المطبخ الأرجنتيني: فيليه السمك بتتبيلة الشيمتشوري على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
رياضة
07:33

المغرب يودّع المونديال... وإسبانيا وبلجيكا إلى المواجهة

LBCI
أخبار لبنان
07:00

وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات

LBCI
أخبار لبنان
06:32

جعجع بعد لقاء عون: قرارات الدولة الشرعية يجب أن تُحترم والسلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:27

الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة

LBCI
موضة وجمال
14:20

لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27

LBCI
أمن وقضاء
14:11

فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان

LBCI
أخبار دولية
14:08

التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35

LBCI
أخبار دولية
14:04

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أخبار دولية
16:13

وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون

LBCI
أخبار لبنان
02:38

الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-7-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:37

علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة

LBCI
أخبار لبنان
07:00

بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل

LBCI
خبر عاجل
05:54

معلومات للـLBCI: عون أبلغ معنيين بأن حزب الله لم يتجاوب مع كل المساعي التي بذلها من أجل تفادي الحرب الاسرائيلية وتبين أن ورقته هي مع طهران

LBCI
أخبار دولية
17:11

كارني يؤكد أن كندا لا تريد إعطاء دروس للسعودية بشأن حقوق الإنسان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More