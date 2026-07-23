العناق ليس مجرّد لغة عاطفية: تأثير غير متوقّع على الدماغ والجسد

كشفت سلسلة من الدراسات والتحليلات العلمية الحديثة في العلوم السلوكية والعصبية أنّ العناق واللمس الاجتماعي الحاني يتجاوزان كونهما مجرّد وسيلة للتعبير المظهري عن المودة، ليعملا كآلية بيولوجية معقدة ومنظم عصبي خارجي يسهم في ضبط استجابة الجسم للضغط النفسي وتنظيم وظائفه الفسيولوجية.



أوضحت المراجعات العلمية أن التلامس الجسدي، كالاحتضان والتربيت والإمساك باليد، يُحفّز شبكات عصبية متخصصة ومناطق دماغية مسؤولة عن الانفعالات، والجهاز العصبي اللاإرادي، وتنظيم الهرمونات.



ووفقاً لدراسة حديثة حول نظام "الإندوكانابينويد" في الدماغ، فإنّ العناق لا يقتصر على تحفيز إفراز المواد الكيميائية المهدّئة كـ "الإندورفينات" فحسب، بل يمثّل شبكة عصبية متكاملة تُحدّد كيفيّة استقبال الدماغ للّمس وتفسيره، وهو ما يفسّر لماذا تُشعِر بعض الأحضان بالاطمئنان، بينما قد تثير أخرى النفور لدى البعض، خاصّةً ممّن يحملون ذاكرة جسدية مرتبطة بالصدمات.



كما أظهرت أبحاث أحدث أنّ التلامس بين الأشخاص في العلاقات الوثيقة يرفع من مستوى "التناغم العصبي" ونشاط الدماغ المتبادل بين الطرفين، ممّا يقلّل الشعور بالحزن والألم، ويمنح شعوراً عميقاً بالطمأنينة والانتماء.



وقد حدّد الباحثون ثلاث وظائف رئيسية للعناق، أوّلها تلبية توقّعات الأمان حيث يُقلّل الدماغ استجابته للتهديد بمجرّد شعوره بوجود شخصٍ آمن، وثانيها التنظيم الفسيولوجي المباشر الذي يمتدّ تأثيره لضبط درجة حرارة الجسم ومعدّل ضربات القلب والتنفّس ومستويات هرمونات التوتّر، وأخيراً إعداد الدماغ للمستقبل عبر تعديل الاستجابة الانفعالية وتوجيه الانتباه قبل تفاقم المواقف الضاغطة.



وفيما يتعلّق بالحالات التي يتعذّر فيها التواصل الجسدي المباشر، أشارت دراسة حديثة إلى أنّ تقنية "عناق الفراشة" الذاتي، والتي تعتمد على ضمّ الذراعين والتربيت المتناوب على الكتفين، تساعد بشكل ملحوظ في تهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات القلق.



وفي مفاجأة علمية أخرى، كشفت دراسة أجرتها جامعة "ساوث ويست" الصينية أن "العناق الافتراضي" لشخصية افتراضية نجح في تخفيف مشاعر الحزن بصورة ملموسة، حتى في غياب التلامس المادي الحقيقي ومع أطراف غير معروفة، مما يفتح آفاقاً جديدة حول كيفية تفاعل الدماغ مع الرموز العاطفية والتكنولوجيا.