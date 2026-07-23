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خاتَم الحياة والموت: كيف كشف الذكاء الاصطناعي عن حمل وإجهاض امرأة؟
علوم وتكنولوجيا
2026-07-23 | 10:50
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خاتَم الحياة والموت: كيف كشف الذكاء الاصطناعي عن حمل وإجهاض امرأة؟
لم تكن المحامية البريطانية رافيكا تتوقّع أنّ تنبيهاً أرسله خاتمها الذكي "أورا" خلال عطلة عيد ميلادها سيكون بداية لاكتشاف حملها، إذ رصد الجهاز ارتفاعاً في درجة حرارة جسمها ومعدّل ضربات قلبها، قبل أن تؤكّد الفحوصات الطبية الحمل لاحقاً.
لكن تحوّل هذا التتبّع الذكي سريعاً إلى هوس يومي وقلق دائم، حيث كانت تستيقظ في الرابعة صباحاً لمراقبة المؤشّرات، حتّى أظهرت البيانات تراجعاً في المؤشرات الحيوية كشف عن تعرّضها للإجهاض، وهي تجربة شاركتها نساء أخريات وجدن في الأجهزة تنبؤاً مبكراً بالحمل والإجهاض على حد سواء.
وتعتمد هذه التقنيّات على قياس مؤشّرات حيویة دقيقة، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، وزيادة معدّل ضربات القلب، وتراجع تباينها، وهي تغيّرات هرمونية وطبيعية ترافق المراحل الأولى من الحمل.
ورغم النجاح في كشف هذه التغيرات مبكراً، حذّرت النساء من تحوّل متابعة البيانات إلى هوس يضاعف من مستويات التوتّر والقلق، لا سيما في حالات الحمل غير المستقر أو عند الإشارة إلى احتمالية حدوث إجهاض، ممّا دفعهنّ إلى نزع الأجهزة موقّتاً للحفاظ على سلامتهم النفسية.
من جانبه، أكّد ستيوارت لافيري، استشاري طبّ الإنجاب في مستشفى جامعة كوليدج بلندن، أنّ التكنولوجيا تتطوّر بسرعة تفوق المعرفة الطبية المتاحة حالياً، داعياً إلى إجراء المزيد من الدراسات للتحقّق من مدى دقّة هذه البيانات. وأضاف أنّ الأجهزة القابلة للارتداء يجب أن تُرفق بتحذيرات صحية توضح حدود الاعتماد عليها.
وفي ردّها على هذه المخاوف، أوضحت شركة "أورا" أنّ منتجاتها تُعدّ أدوات مساعدة وليست بديلاً عن الرعاية الطبّيّة المختصّة، موصيةً المستخدمات بأخذ استراحة من متابعة التطبيق في حال الشعور بالضغط النفسي.
المصدر
صحة وتغذية
علوم وتكنولوجيا
oura
oura ring
خاتم اورا
ذكاء اصطناعي
مراقبة الصحة
صحة
حامل
اجهاض.
للمرة الأولى... الذكاء الاصطناعي يحقق العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات!
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