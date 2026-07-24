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حمية البحر المتوسّط: هل هي فعلاً أفضل نظام غذائي في العالم؟

صحة وتغذية
2026-07-24 | 10:06
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حمية البحر المتوسّط: هل هي فعلاً أفضل نظام غذائي في العالم؟
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حمية البحر المتوسّط: هل هي فعلاً أفضل نظام غذائي في العالم؟

تعود حمية البحر المتوسّط إلى صدارة التصنيفات العالميّة للحميات الغذائيّة، فقد حصلت على 4.8 نقاط من 5 وذلك من 69 خبيراً ضمن تقييم "أفضل الحميات" لعام 2025 الصادر عن مجلّة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت".

لكنّ أهمّيّة هذه الحمية لا تعتمد على التصنيفات الإعلاميّة بل على الدراسات والتجارب التي اختبرت تأثيرها في أمراض القلب والسكري والصحة على المدى الطويل.

في التفاصيل، تتميّز حمية البحر المتوسّط بثلاث خصائص تتمثل بقوّة الدليل العلمي، والتوازن الغذائي، وسهولة الاستمرار عليها، ما يجعلها من أفضل الأنماط الغذائية لحماية القلب والأوعية الدموية.

ورغم صعوبة إيجاد هذه الخصائص مجتمعةً في نظام غذائيٍّ واحد، لا يمكن اعتبار حمية البحر المتوسّط النظام الوحيد الصحي، لكنّها واحدة من أكثر الأنماط الغذائية التي أثبتت الدراسات فعليّتها في الوقاية من أمراض القلب والسكري وتحسين الصحة الاستقلابية.

وتعتمد هذه الحمية على أنماط غذائية تقليدية لمجتمعات البحر المتوسط، كما أدرجتها اليونسكو ضمن التراث الثقافي غير المادي لأبعادها الاجتماعية والثقافية. 

ورغم تنوّع أطباقها بين المغرب واليونان والمشرق، يجمعها الاعتماد على الأغذية النباتية الكاملة، وزيت الزيتون كدهون أساسية، والخضراوات والأسماك، مع الحدّ من اللحوم الحمراء والحلويات.

تعتمد حمية البحر المتوسط على الأغذية النباتية الكاملة، وزيت الزيتون، والأسماك، مع تقليل السكريات واللحوم المصنعة.
 
وتكمن قوتها في تحسين الصحة العامة وخفض خطر الوفيات وأمراض القلب، إلى جانب سهولة الاستمرار عليها وتوفير الشبع دون حرمان صارم. كما أنّها حمية شعبية غير مكلفة لا تتطلّب مكوّنات باهظة، بل يمكن تطبيقها ببساطة باستخدام أطعمة المطبخ العربي الأساسية كالبقوليات، والسردين، والخضراوات الموسمية.

والأهمّ هو أنّ الانتقال إلى حمية البحر المتوسّط لا يتطلّب ثورةً، بل خطوات بسيطة كزيادة الخضار والبقوليات والأسماك وزيت الزيتون وتقليل السكريات، مع مراعاة الحالات الصحية المحددة والتكيّف معها. 

وتكمن قيمتها في جمعها بين الدليل العلمي المتين والغذائيات المتوازنة والمرونة الممتعة التي تجعلها نمط حياة مستداماً يضمن تحويل المعرفة إلى صحة حقيقية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صحة وتغذية

حمية البحر المتوسط

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