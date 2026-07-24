لياقة النجم النرويجي "هالاند" تبدأ من طبقه... وهذا الطعام الغريب يتصدر نظامه الغذائي!

لا يقتصر تميز النجم النرويجي إرلينغ هالاند على أدائه داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد أيضًا إلى نظامه الغذائي غير التقليدي، الذي يعتمد على نحو 6000 سعرة حرارية يوميًا ويضم أطعمة قد لا يفضلها كثيرون.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، يحرص مهاجم مانشستر سيتي على تناول لحوم الأعضاء، مثل كبد وقلب البقر، ضمن ما يُعرف بـ"النظام الغذائي البدائي"، لما تحتويه من نسب مرتفعة من فيتامين B12 والإنزيم المساعد CoQ10، اللذين يدعمان إنتاج الطاقة ونقل الأكسجين في الجسم.

ورغم أن مذاق هذه اللحوم وقوامها لا يروق لكثيرين، أشار التقرير إلى أن هالاند يلجأ إلى تناولها في شكل مكملات غذائية على هيئة كبسولات، ما يساعد على إخفاء مذاقها مع الاستفادة من قيمتها الغذائية.

كما أوضح أن هذه المكملات تضم مزيجًا من الكبد والقلب والكلى والطحال والبنكرياس، ويقول بعض مستخدميها إنها ساهمت في تحسين مستويات الطاقة وصحة الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، شدد التقرير على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكمل غذائي، حتى وإن كان يعتمد على مكونات طبيعية.