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واحدة من بين 15 مليون حالة...أم تنجب أربع توائم متطابقات في حالة نادرة جدًا (صور)

صحة وتغذية
2026-07-25 | 07:23
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واحدة من بين 15 مليون حالة...أم تنجب أربع توائم متطابقات في حالة نادرة جدًا (صور)
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واحدة من بين 15 مليون حالة...أم تنجب أربع توائم متطابقات في حالة نادرة جدًا (صور)

شهدت أستراليا ولادة أربع توائم متطابقات في حالة وصفها الأطباء بأنها نادرة للغاية، بعد حمل طبيعي عالي الخطورة، في حدث يُقدَّر حدوثه مرة واحدة فقط بين كل 15 مليون حالة حمل.

وأنجبت الأسترالية جينيتار نااموانا (34 عامًا) وزوجها جورثام أربع فتيات عبر عملية قيصرية في الأسبوع الثامن والعشرين وأربعة أيام من الحمل، بعدما انقسمت بويضة مخصبة واحدة إلى أربعة أجنة متطابقة، وهي حالة تُعرف بالتوائم الرباعية أحادية الزيجوت.

وأوضح مستشفى Royal Brisbane and Women's Hospital أن الحمل كان شديد الخطورة، ما استدعى إدخال الأم إلى المستشفى منذ الأسبوع الخامس والعشرين لمراقبة حالتها عن كثب، إلا أنها تجاوزت جميع المضاعفات المحتملة وأنجبت أربع طفلات يتمتعن بصحة جيدة.

وأطلقت العائلة على المواليد أسماء إيميلي، وهارييت، وكاثرين، وأليكسا، تكريمًا للطبيبة أليكسا بندال التي أشرفت على متابعة الحمل، فيما ستبقى الطفلات في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة إلى حين اكتمال نموهن.

ولدى الزوجين أربعة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و10 أعوام، كما أطلقا حملة تبرعات لشراء سيارة تتسع لعشرة أشخاص، بعدما تضاعف عدد أفراد العائلة إلى ثمانية أطفال.

صحة وتغذية

أستراليا

ولادة

أربع توائم متطابقات

حالة نادرة

أطباء

حمل طبيعي.

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