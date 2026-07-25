لا تأخذوا الهاتف عند الخروج للمشي... فوائد صحية ومذهلة تحرمكم منها هذه العادة

في عالم يُحاصره الانغماس التكنولوجي، كشف عالم الأعصاب تي جي باور، مؤلّف كتاب “The Dose Effect” عن عادة يومية بسيطة كفيلة بإعادة ضبط الصحّة النفسية والعقلية، وتتمثّل في المشي في الطبيعة دون التفكير في جلب الهاتف المحمول.



ويعزو باور الأثر الإيجابي لهذه العادة إلى عاملين رئيسيين، أوّلهما أنّ التواجد بين أحضان الطبيعة يُحفّز الجسم على إفراز كميات كبيرة من هرمون السيروتونين، وهو المسؤول المباشر عن تحسين المزاج وتحفيز مستويات الطاقة.



أمّا العامل الثاني، فهو تنشيط شبكة الوضع الافتراضي في الدماغ، حيث يمنح غياب الهاتف عقلكَ مساحةً للملل وأحلام اليقظة، ممّا يُفعّل هذا الجزء المسؤول عن الإسقاط الذاتي ورسم خطط المستقبل، ووضع استراتيجيات لتحقيق الأهداف، إلى جانب تعزيز الإبداع والدخول في حالة عميقة من الامتنان.



وأوضح عالم الأعصاب أنّ الاستخدام المستمرّ للهواتف يضع الدماغ في حالة تحفيز مفرط تُعرف بموجات بيتا، وهي حالة عمل سريعة جدًّا تجعل الإنسان عرضةً للتوتّر الدائم، القلق، والشعور المستمرّ بالتهديد.



في المقابل، يوضح باور أنّ إبطاء وتيرة الحياة عبر أنشطة هادئة، مثل المشي بلا هاتف، أو تبادل حديث دافئ، أو تناول الطعام ببطء، وحتى الأعمال المنزلية البسيطة، ينقل نشاط الدماغ إلى موجات ألفا. وعند هذه النقطة، يستقرّ العقل وتزداد مشاعر الرضا والحبّ تجاه الحياة، وتتعمّق الروابط الإنسانية مع المحيط.