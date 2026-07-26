دراسة مقلقة... البلاستيك الدقيق في دم 84% من مرضى النوبات القلبية الحادة

كشفت دراسة جديدة أنّ جزيئات البلاستيك الدقيقة ومتناهية الصغر قد تكون موجودة بتركيزات أعلى في دم الأشخاص الذين يعانون من نوبات قلبية حادة، مقارنةً بمرضى القلب المستقرين والأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الشرايين التاجية.وحلّل باحثون إيطاليون عينات دم من 61 مريضاً خضعوا لفحوص لتقييم الشرايين التاجية، ووجدوا أنّ نحو 84 في المئة من المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية حادة كانت لديهم جزيئات بلاستيكية دقيقة أو متناهية الصغر قابلة للرصد في الدم، مقابل 40 في المئة من المصابين بأمراض قلبية مزمنة و32 في المئة ممن كانت شرايينهم التاجية طبيعية. كما تبيّن أنّ مادة البولي إيثيلين، المستخدمة على نطاق واسع في تصنيع الأكياس والعبوات البلاستيكية، كانت الأكثر شيوعاً بين العينات الإيجابية.وأشار الباحثون إلى أنّ النتائج تُضاف إلى مجموعة متزايدة من الدراسات التي تبحث في العلاقة المحتملة بين التعرّض للبلاستيك وأمراض القلب. إلا أنّ خبراء حذّروا من اعتبارها دليلاً على أنّ الجزيئات البلاستيكية تسبّب النوبات القلبية بشكل مباشر، إذ إنّ الدراسة رصدية وشملت عدداً محدوداً من المرضى في بلد واحد.كما برز التدخين كأقوى عامل مرتبط بوجود الجزيئات البلاستيكية في الدم، ما يجعل من الصعب فصل التأثير المحتمل للبلاستيك عن عوامل أخرى، مثل التدخين وتلوّث الهواء.ودعا خبراء إلى الحدّ من التعرّض اليومي للبلاستيك، خصوصاً عند تسخين الطعام، من خلال استخدام أوعية زجاجية أو خزفية بدلاً من البلاستيكية، وتقليل الاعتماد على عبوات المياه البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، معتبرين أنّ خفض التعرّض للبلاستيك يمكن أن يكون جزءاً من نمط حياة أكثر صحةً للقلب.