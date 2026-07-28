جفاف العين وحساسية الضوء… كمادات دافئة قد تساعد في تخفيف الأعراض

يعاني ملايين الأشخاص من جفاف العين، وهي حالة قد تترافق مع أعراض مزعجة، أبرزها الاحمرار والحرقة والشعور بوجود جسم غريب داخل العين، إضافة إلى الحساسية تجاه الضوء. ويرتبط جفاف العين في بعض الحالات بخلل أو انسداد الغدد الدهنية الموجودة في الجفون، التي تفرز طبقة زيتية تساعد على حماية الدموع والحفاظ على ترطيب سطح العين.



ومع التقدم في العمر، قد يتراجع عدد هذه الغدد أو تصبح إفرازاتها أكثر سماكة، ما يؤدي إلى تبخر الدموع بسرعة وظهور الالتهابات والجفاف. وفي الحالات الشديدة، قد يلجأ الأطباء إلى وضع سدادات صغيرة داخل القنوات الدمعية للحد من تصريف الدموع، إلى جانب استخدام قطرات مرطبة أو أدوية تقلل الالتهاب.



ويمكن أن تكون حساسية الضوء، أو ما يُعرف بـ"رهاب الضوء"، مرتبطة بجفاف العين، إذ يؤدي انخفاض طبقة الدموع الواقية إلى زيادة تعرض الأعصاب الموجودة على سطح العين للمؤثرات الخارجية. ويشير أطباء إلى أنّ استخدام الكمادات الدافئة أو أقنعة العين الحرارية لمدة نحو 10 دقائق، مرة أو مرتين يوميًا، قد يساعد على تليين الإفرازات الدهنية وتحسين تدفقها، ما يخفف من أعراض الجفاف.



أما مكملات "اللوتين"، فتُستخدم بشكل أساسي لدعم صحة البقعة الصفراء، وهي المنطقة المسؤولة عن الرؤية المركزية الدقيقة، ولا تُعد علاجًا مباشرًا لجفاف العين. وينصح المختصون بمراجعة طبيب العيون عند استمرار حساسية الضوء أو تفاقم الأعراض، لتحديد السبب واستبعاد أي مشكلات أخرى قد تؤثر في صحة العين.