وداعًا للكتفين المنحنيين… خطوات بسيطة لاستعادة وضعية جسمك

أظهر تقرير صحي نشرته صحيفة " ذا تلغراف " أنّ تحسين وضعية الجسم لا يرتبط فقط بالمظهر، بل يلعب دورًا مهمًا في دعم العمود الفقري وتقليل آلام الرقبة والظهر، خصوصًا مع تزايد ساعات الجلوس أمام الشاشات واستخدام الأجهزة الإلكترونية.

ومع التقدم في العمر، يؤدي انخفاض الكتلة العضلية وضعف العضلات الداعمة للجسم إلى تغيرات مثل انحناء الكتفين وتقدم الرأس إلى الأمام.



ويؤكد خبراء اللياقة أنّ هذه التغيرات ليست أمرًا حتميًا، إذ يمكن لتمارين القوة والمقاومة أن تساعد في الحفاظ على العضلات المسؤولة عن دعم العمود الفقري وتحسين التوازن والحركة اليومية.

وأظهرت مراجعة علمية نُشرت عام 2024 أنّ تمارين تقوية العضلات ساهمت في تحسين وضعية الجسم، خاصة في منطقتي الرقبة وأعلى الظهر، مقارنة بتمارين التمدد وحدها.



ومن أبرز التمارين التي تساعد على تحسين الوضعية: تمرين السحب بالانحناء (Bent Over Row) لتقوية عضلات أعلى الظهر، وتمرين رفع الذراعين بشكل حرف T (Prone T Raise) لتثبيت لوحي الكتف، وتمرين الطيران العكسي (Reverse Fly) لمقاومة انحناء الكتفين إلى الأمام.

كما يساهم تمرين السحب بذراع واحدة (Single-Arm Row) في تقوية الظهر والجذع، بينما يساعد تمرين Dead Bug على تعزيز عضلات البطن الداعمة للعمود الفقري.



ويشير المدربون إلى أنّ ممارسة هذه التمارين بانتظام، حتى باستخدام أوزان خفيفة أو وزن الجسم، يمكن أن تُحدث فرقًا واضحًا في قوة العضلات ووضعية الوقوف. فالحفاظ على وضعية سليمة لا يعتمد فقط على تصحيح طريقة الجلوس أو الوقوف، بل على بناء جسم قوي قادر على دعم نفسه مع مرور الوقت.