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تكييف الهواء: آثار جانبية غير متوقعة... إليكم طرق الوقاية

صحة وتغذية
2026-07-31 | 09:36
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تكييف الهواء: آثار جانبية غير متوقعة... إليكم طرق الوقاية
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تكييف الهواء: آثار جانبية غير متوقعة... إليكم طرق الوقاية

تتوالى موجات الحرّ هذا العام في العديد من الدول، وتصل درجات الحرارة إلى مستوى يجعل العيش بدون مكيّف هوائي صعباً.

ولكن، رغم الراحة التي يوفّرها التكييف، يكشف الأطبّاء العامّون عن 5 طرق مفاجئة يمكن أن يؤدّي من خلالها تكييف الهواء إلى آثار جانبية سلبية على الجسم.


فقد تؤدّي البرودة العالية الصادرة عن مكيّف الهواء إلى خسارة البشرة للمياه وجفافها، خصوصاً في حال التعرّض الطويل للمكيّف. ويترافق الجفاف مع تقشّر البشرة أو حتى حساسيتها وظهور الأكزيما أو تشقّق الشفتين.

ويتسبّب التكييف أيضاً جفاف العينَين، ما يؤدّي إلى الشعور بالحرقة أو اللسع، وقد يصل إلى تشوّش الرؤية في حالات نادرة جداً. أمّا المصابون بجفاف العينين أصلاً ومستخدمو العدسات اللاصقة فيعانون من انزعاج أكبر من غيرهم.

ويحذّر الأطبّاء من عدم التمخّط بقوة أو إدخال الإصبع في الأنف في حال الشعور بانسداده او بألم في الحلق وبحّة في الصوت، نظراً إلى أنّ الجفاف الذي يصيب هذه المناطق قد يؤدّي إلى نزف الأنف عند تحريك جيوبه الداخلية.

كما تزيد أجهزة تكييف الهواء سيئة الصيانة انتشار الغبار وحبوب اللقاح والعفن، ممّا يهيّج الرئتين ويؤدّّي إلى السعال او حتّى الالتهابات.


 ولتجنّب الآثار الجانبية لتكييف الهواء على الصحة، ينصح الأطباء بالحافظ على ترطيب الجسم والبشرة ووضع نباتات منزلية مع استخدام مرطّبات للجوّ لكسر الجفاف. ولحماية الشفاه من التقشير، من الضروري استخدام مرطّب مغذّي، مع الالتزام بقطرة الدمع لمَن يعانون من جفاف العينين.
ومن المهم ايضاً الاعتناء بجهاز التكييف عبر الحفاظ على نظافته وتغيير اتّجاهات فتحات الهواء في السيارة لتقليل كمّية الهواء المنبعثة.

وتبقى الطريقة الأهم للوقاية هي تعديل أوقات استخدام تكييف الهواء لتأمين أقصى حماية للصحة.

صحة وتغذية

موجة حر

طقس صيف

مكيف

تكييف هواء

جفاف عينين

زكام

تحسس

شد عضلي

جفاف بشرة.

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