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ماذا يفعل السكر بدماغك؟ دراسة تربط تقليله في الطفولة بانخفاض خطر الخرف

صحة وتغذية
2026-07-31 | 09:31
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ماذا يفعل السكر بدماغك؟ دراسة تربط تقليله في الطفولة بانخفاض خطر الخرف
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ماذا يفعل السكر بدماغك؟ دراسة تربط تقليله في الطفولة بانخفاض خطر الخرف

أشارت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "بي بي سي" إلى أنّ الحد من استهلاك السكر خلال أول عامين من العمر قد يرتبط بتحسين صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف في مراحل متقدمة من الحياة.
 
واستند الباحثون إلى بيانات من نحو 65 ألف مشارك في مشروع UK Biobank، مستفيدين من فترة تقنين السكر في المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بوصفها تجربة طبيعية لدراسة تأثير استهلاك السكر المبكر.
 
وأظهرت النتائج أنّ الأشخاص الذين قضوا سنواتهم الأولى خلال فترة تقنين السكر كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 23 بالمئة مقارنة بغيرهم، كما تأخر تشخيص المرض لديهم بمعدل عامين ونصف.
 
ويرى الباحثون أنّ تقليل السكر في المراحل المبكرة من الحياة قد يترك آثاراً إيجابية طويلة الأمد على صحة الدماغ، إلّا أنّهم شددوا على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه العلاقة.
 
في المقابل، أكد خبراء مستقلون أنّ الدراسة رصدية ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين تقليل السكر والوقاية من الخرف، مشيرين إلى أنّ عوامل عديدة أخرى قد تكون أثرت في النتائج، فضلاً عن اختلاف الظروف الغذائية وأنماط الحياة بين أطفال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي والأجيال الحالية.
 
ورغم هذه التحفظات، أجمع المختصون على أنّ اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يظل من أهم العوامل الداعمة لصحة الدماغ، مؤكدين أنّ تبني عادات غذائية سليمة في مختلف مراحل العمر قد يسهم في تعزيز الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

صحة وتغذية

سكر

صحة

دماغ

العمر

الخرف.

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