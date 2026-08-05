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وداعاً لآلام المفاصل… خبراء يكشفون أفضل البدائل للجري
صحة وتغذية
2026-08-05 | 04:49
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وداعاً لآلام المفاصل… خبراء يكشفون أفضل البدائل للجري
رغم الشعبية المتزايدة للجري حول العالم، يؤكد الخبراء أنّ هذا النشاط قد لا يكون الخيار الأنسب للجميع، ولا سيما لمن يعانون من مشكلات في المفاصل أو إصابات سابقة. وبينما تشير بعض الدراسات إلى أنّ الجري الترفيهي لا يزيد بالضرورة من خطر الإصابة بخشونة الركبة أو الورك لدى الأشخاص الأصحاء، فإنّ الأنشطة منخفضة التأثير قد تكون أكثر أمانًا وراحةً لمن يعانون من آلام أو التهابات في المفاصل.
ويوضح اختصاصيو الطب الرياضي أنّ الجري يفرض ضغطًا كبيرًا على الركبتين والوركين والكاحلين، إذ قد يصل الحمل الواقع على المفاصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف وزن الجسم مع كل خطوة. وعندما لا تكون العضلات قوية بما يكفي لامتصاص هذا الضغط، تنتقل الصدمة مباشرة إلى العظام والغضاريف، ما يزيد من احتمالية الشعور بالألم أو التعرّض للإصابة، خصوصًا لدى المصابين بالتهاب المفاصل أو هشاشة العظام.
وينصح الخبراء بممارسة تمارين كارديو منخفضة التأثير توفّر فوائد للقلب والرئتين مع تقليل الضغط على المفاصل، من أبرزها ركوب الدراجة، والتجديف، والسباحة، والمشي على منحدر، إضافة إلى التزلج بالعجلات أو على الجليد، فضلًا عن الرقص بأنواعه، مثل الزومبا والرقص اللاتيني. وتساعد هذه الأنشطة على تحسين اللياقة البدنية، وتعزيز قوة العضلات، والحفاظ على مرونة المفاصل، مع إمكانية تعديل شدتها بما يتناسب مع قدرات كل شخص.
ويؤكد المختصون أنّ الحركة المنتظمة تبقى ضرورية لصحة المفاصل، إذ تسهم في تنشيط السائل الزليلي الذي يغذي الغضاريف ويقلّل الاحتكاك داخل المفصل. كما يشددون على أهمية تنويع التمارين لتشمل تمارين القوة، والكارديو، والتوازن، والمرونة، بما يدعم صحة العظام والعضلات ويحافظ على القدرة الحركية على المدى الطويل، مع ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الألم أو ظهور تورّم في المفاصل.
المصدر
صحة وتغذية
لآلام
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