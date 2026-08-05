اختبار الـ30 ثانية... حركة واحدة قد تكشف مستوى لياقتك وتمنح مؤشراً على الشيخوخة الصحية

قد لا تكون صالات الرياضة المعيار الوحيد للحفاظ على الصحة مع التقدّم في العمر، إذ يشير خبراء اللياقة إلى أنّ اختبارًا بسيطًا لا يستغرق أكثر من 30 ثانية قد يعكس مستوى اللياقة الوظيفية وقوة الجزء السفلي من الجسم، وهما عاملان يرتبطان بالقدرة على الحركة والاستقلالية، ويقللان من خطر السقوط لدى كبار السن.ويعتمد الاختبار على عدد المرات التي يستطيع فيها الشخص الوقوف من وضعية الجلوس على كرسي ثم الجلوس مجددًا خلال 30 ثانية. ووفقًا لبرنامج STEADI التابع للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُستخدم هذا الاختبار لتقييم قوة وتحمل عضلات الساقين، إذ قد تشير النتائج المنخفضة إلى ارتفاع خطر التعرّض للسقوط.ويؤكد مدرب اللياقة المعتمد برونو بونتيس أنّ هذا الاختبار يحاكي إحدى الحركات اليومية الأساسية، ما يجعله مؤشرًا عمليًا على قوة العضلات، والتوازن، والقدرة الحركية.وينصح الخبراء بإجراء الاختبار باستخدام كرسي ثابت ملاصق للحائط، مع الجلوس بوضعية مستقيمة، ووضع القدمين على الأرض، وعقد الذراعين أمام الصدر، ثم الوقوف والجلوس بشكل كامل لأكبر عدد ممكن من المرات خلال 30 ثانية.كما يشددون على ضرورة استشارة الطبيب قبل إجراء الاختبار في حال المعاناة من مشكلات في التوازن، أو الخضوع لجراحة حديثة، أو وجود آلام شديدة في المفاصل أو أمراض قلبية.ولتحسين النتائج وتعزيز قوة الجزء السفلي من الجسم، يوصي الخبراء بممارسة تمارين منزلية بسيطة، أبرزها القرفصاء (Squats)، والاندفاع (Lunges)، ورفع الكعبين (Calf Raises)، إذ تساعد على تقوية عضلات الفخذين والساقين والوركين، وتحسين التوازن والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.ويؤكد المختصون أنّ الحفاظ على قوة الساقين مع التقدّم في العمر يسهم في الحدّ من فقدان الكتلة العضلية، وتقليل خطر الإصابات والسقوط، بما يدعم الحفاظ على الاستقلالية وجودة الحياة.