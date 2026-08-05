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6 خطوات بسيطة للتخفيف من الأطعمة فائقة المعالجة... نحو نظام غذائي أكثر صحة
صحة وتغذية
2026-08-05 | 14:34
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6 خطوات بسيطة للتخفيف من الأطعمة فائقة المعالجة... نحو نظام غذائي أكثر صحة
أصبحت الأطعمة فائقة المعالجة جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الحديث، إذ تدخل في العديد من المنتجات اليومية، مثل الخبز، والصلصات، والوجبات الخفيفة، وحتى المثلجات. وتشير دراسات إلى أنّ الإفراط في تناولها يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، إلى جانب أمراض مزمنة أخرى، ما يدفع خبراء التغذية إلى البحث عن بدائل صحية وسهلة التحضير في المنزل.
وينصح الخبراء باستبدال بعض المنتجات الجاهزة بخيارات منزلية بسيطة، مثل تحضير المثلجات من الموز المجمّد والكاكاو، أو الزبادي مع الفاكهة، وصنع خبز البيغل (Bagel) باستخدام الدقيق واللبن، وإعداد صلصة الطماطم من الطماطم والبصل والثوم والأعشاب، بدلاً من الصلصات التجارية التي غالبًا ما تحتوي على سكريات ومواد مضافة. كما يمكن تحضير صلصة القلي السريع (Stir-fry) من مكونات طبيعية، مثل صلصة الصويا، والعسل، وزيت السمسم، والثوم.
وفي ما يتعلق بالوجبات الخفيفة، يوصي اختصاصيو التغذية باستبدال رقائق البطاطس المصنعة بالفشار المنزلي، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، مع كمية أقل من الدهون. كما ينصحون بتحضير ألواح الشوفان في المنزل باستخدام الشوفان، والمكسرات، والفواكه المجففة، والعسل أو زبدة الفول السوداني، للحصول على وجبة خفيفة غنية بالألياف، والبروتين، والدهون الصحية.
ويؤكد الخبراء أنّ الهدف ليس الامتناع الكامل عن الأطعمة فائقة المعالجة، بل التقليل منها تدريجيًا عبر زيادة استهلاك الأطعمة الطبيعية. كما ينصحون بقراءة الملصقات الغذائية، واختيار المنتجات التي تحتوي على عدد أقل من المكونات، مع التركيز على اتباع نظام غذائي متوازن ومستدام، بدلاً من فرض قيود صارمة يصعب الالتزام بها.
المصدر
صحة وتغذية
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