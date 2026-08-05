بعد أكثر من 6 سنوات على الجائحة... ماذا كشف العلم عن كوفيد-19؟

بعد أكثر من ست سنوات على إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة عالمية، لا يزال الفيروس يثير نقاشات علمية وسياسية، في وقت يؤكد فيه الباحثون أنّ فهمهم لطبيعته وطرق مكافحته تطوّر بشكل كبير. ورغم استمرار الجدل بشأن إجراءات الإغلاق التي فُرضت خلال الجائحة، يجمع الخبراء على أنّ اللقاحات لعبت دورًا محوريًا في الحد من الإصابات الشديدة، وتقليل معدلات دخول المستشفيات والوفيات.وأظهرت الدراسات أنّ لقاحات كوفيد-19 وفّرت حماية كبيرة من المضاعفات الخطيرة، حتى مع ظهور متحوّرات جديدة، فيما بقيت الآثار الجانبية الخطيرة نادرة للغاية مقارنة بالفوائد الصحية التي حققتها. كما بيّنت أنّ كبار السن كانوا الأكثر عرضةً للوفاة والمضاعفات، في حين لم يكن الأطفال بمنأى عن الإصابة، رغم أنّ الحالات الشديدة بينهم كانت أقل شيوعًا.وكشفت التجربة أيضًا أهمية الإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات، في الحد من انتقال الفيروس، ولا سيما في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، مع تطور التوصيات الصحية تزامنًا مع تزايد المعرفة بطرق انتقال العدوى. كما تبيّن أنّ تحقيق مناعة القطيع ضد كوفيد-19 كان أكثر تعقيدًا مما هو عليه في أمراض أخرى، مثل الحصبة، بسبب التحوّرات المستمرة للفيروس وتراجع المناعة بمرور الوقت، ما جعل الهدف الأساسي من التطعيم يتمثل في الوقاية من الحالات الشديدة والوفيات، وليس القضاء التام على انتشار الفيروس.ورغم انتهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية، لا يزال كوفيد-19 يشكّل تحديًا صحيًا، إذ تستمر مئات الوفيات شهريًا في الولايات المتحدة، بينما يعاني ملايين الأشخاص من أعراض كوفيد الطويل، التي قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة، وتشمل الإرهاق المزمن، وضيق التنفس، واضطرابات عصبية وهضمية، ما يؤكد أنّ آثار الجائحة لم تنتهِ بالكامل بعد.