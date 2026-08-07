تراجع حادّ في خصوبة الرجال عالمياً... والبلاستيك من أبرز العوامل

كشفت مراجعة علمية حديثة نُشرت في دورية Antioxidants عن تراجع ملحوظ في مؤشرات خصوبة الرجال حول العالم خلال العقود الخمسة الماضية، إذ انخفض متوسط تركيز الحيوانات المنوية بنسبة 51.6 في المئة بين عامَي 1973 و2018.



وأوضحت المراجعة أنّ وتيرة هذا التراجع تسارعت بشكل لافت بعد عام 2000، حيث ارتفع معدل الانخفاض السنوي من 1.16 في المئة إلى 2.64 في المئة، ما يسلّط الضوء على تحولات صحية وبيئية متزايدة.



وأرجعت الدراسة هذا الاتجاه التنازلي إلى تداخل مجموعة من العوامل البيئية والسلوكية، في مقدّمتها التعرّض المزمن للملوثات الكيميائية والمواد المعطّلة للهرمونات، مثل الفثالات المستخدمة في صناعة البلاستيك، إلى جانب المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة، كالرصاص والكادميوم.



كما يسهم نمط الحياة الحديث في تفاقم هذه الظاهرة، بما يشمل ارتفاع معدلات السمنة، والتدخين، وقلة النشاط البدني، والتعرّض المتكرر للحرارة المرتفعة، فضلاً عن استخدام الستيرويدات البنائية لبناء العضلات.



من جهتهم، أكد أطباء ومتخصصون في جراحة المسالك البولية وصحة الرجل أنّ الصحة الإنجابية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة الصحية العامة والتوازن الهرموني، مشيرين إلى أنّ الإصابة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، والتوتر المزمن، قد تؤثر مباشرة في جودة السائل المنوي.



وأوضح المختصون أنّ انخفاض عدد الحيوانات المنوية لا يعني بالضرورة إصابة الرجل بالعقم، إذ يعتمد التقييم الطبي الشامل على عدد من المؤشرات، أبرزها حركة الحيوانات المنوية وشكلها، إضافة إلى الحالة الصحية لكلا الزوجين.



وشدد الأطباء على أنّ الحفاظ على الخصوبة يبدأ بتبنّي نمط حياة صحي، من خلال الإقلاع عن التدخين والمنشطات، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، مثل حمية البحر المتوسط الغنية بالخضراوات والأسماك والمكسرات.



كما أوصوا بتجنّب تسخين الطعام في العبوات البلاستيكية، وطلب الاستشارة الطبية عند تأخر الحمل لمدة عام رغم المحاولات المنتظمة، أو بعد ستة أشهر إذا كان عمر الزوجة 35 عاماً أو أكثر.