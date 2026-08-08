من تحسين المزاج إلى الوقاية من فقر الدم… اليكم فوائد فيتامين "ب-6 والمأكولات الغنية به

سلّطت تقارير طبية صادرة عن مؤسستي "كليفلاند كلينك" و"مايو كلينك" في الولايات المتحدة الأميركية الضوء على الأهمية البالغة لفيتامين "ب-6" أو البيريدوكسين، لما يمتلكه من خصائص مضادّة للأكسدة والالتهابات، ولدوره المحوري في تشكيل الحمض النووي والهيموغلوبين والنواقل العصبية.



وتتنوّع فوائده بين تحسين المزاج، ودعم صحة الدماغ والقلب، والوقاية من فقر الدم وسرطان القولون، وتخفيف غثيان الحمل.



ويمكن الحصول عليه طبيعيًا من الدواجن، الأسماك، البطاطس، الحمص، الموز، وحبوب الإفطار المدعمة، أو عبر المكملات الغذائية.



من جانبها، حددت وزارة الصحة السعودية الاحتياج اليومي للبالغين حتى سن الخمسين بـ 1.3 ميليغرام، بينما ترتفع الجرعة بعد الخمسين لتصبح 1.5 ميليغرام للنساء و1.7 ميليغرام للرجال.



وحذّر الخبراء من أنّ نقص الفيتامين، الشائع لدى مصابي أمراض الكلى وسوء الامتصاص ومدمني الكحول، يؤدي إلى الاكتئاب وضعف المناعة وفقر الدم.



وفي المقابل، يسبّب الإفراط في المكملات مضاعفات جادّة، كالرَنَح أي ضعف التناسق العضلي، الخدر، الآفات الجلدية، واضطرابات الهضم، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل تناولها.