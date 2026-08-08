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في اليوم العالمي لطب العيون... هل تعتنون بأغلى حواسكم؟
صحة وتغذية
2026-08-08 | 06:39
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في اليوم العالمي لطب العيون... هل تعتنون بأغلى حواسكم؟
يُحيي العالم "اليوم العالمي لطب العيون"، لتسليط الضوء على الدور المحوري لأطبّاء وجرّاحي العيون في حماية أغلى الحواس البشرية، وتعزيز الوعي الصحي بأهمية التشخيص المبكر للوقاية من أمراض العين المسبّبة للعمى.
ويعود تاريخ إطلاق هذه المبادرة إلى عام 2004، عندما تداعت الجمعيات والمجتمعات الطبّيّة لطبّ العيون حول العالم لتأسيس يوم يجمع بين الاحتفاء المهني وتوعية الجمهور.
واختير 8 آب تكريماً لذكرى ميلاد طبيب العيون الرائد سفياتوسلاف فيودوروف (1927-2000)، الذي أحدث ثورة علمية بزراعة أول عدسة اصطناعية للعين عام 1960 لعلاج المياه البيضاء، وتطوير جراحات قصر النظر والغلوكوما.
وتُعدّ العين عضواً معقّداً للغاية، وتوفّر للإنسان معظم معلوماته عن العالم الخارجي. ومن هذا المنطلق، تؤكّد الجمعيات الطبية بمناسبة هذا اليوم على أنّ العناية بالعين لا تقتصر على تصحيح النظر بالنظارات أو العدسات اللاصقة، بل تمتد إلى الفحص الدوري الشامل الذي يساعد في اكتشاف الأمراض الخطيرة في مراحلها الأولى المبكرة.
ويركّز الأطباء بشكل خاصّ على أمراض مثل "غلوكوما" أو المياه الزرقاء، والتي تتطوّر بشكل صامت وتتلف العصب البصري دون أن يشعر المريض بألم أو أعراض واضحة في بدايتها، ممّا يجعل الفحص الدوري الوسيلة الوحيدة للسيطرة عليها والوقاية من فقدان البصر الدائم.
ويوصي الخبراء الجمهور بهذه المناسبة باتّخاذ خطوات بسيطة ومباشرة لحماية صحة أعينهم:
-
الفحص الدوري: تحديد موعد لفحص سنوي دوري للعين حتى في حال عدم وجود أعراض ظاهرية.
-
الاستخدام الآمن للعدسات: الالتزام بالإرشادات الطبية والوقائية عند استخدام العدسات اللاصقة.
-
عدم تجاهل الأعراض الطارئة: مراجعة الطبيب فوراً عند الشعور باحمرار شديد، أو ألم، أو ظهور ومضات ضوئية وأشكال طائرة مفاجئة في مجال الرؤية.
المصدر
صحة وتغذية
اليوم العالمي لطب العيون
عيون
عين
نظر
فحص نظر
قصر نظر
مياه زرقاء.
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