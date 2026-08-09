هل الألبان كاملة الدسم أفضل مما اعتقدنا؟... دراسة تعيد النظر في نصائح استمرت لعقود

لطالما ارتبطت منتجات الألبان كاملة الدسم بمخاوف صحية بسبب احتوائها على الدهون المشبعة، ما دفع الإرشادات الغذائية في كندا ودول أخرى إلى التوصية باختيار الحليب ومشتقاته قليلة أو خالية الدسم. إلّا أنّ دراسة كندية جديدة تُضاف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أنّ منتجات الألبان كاملة الدسم قد تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، من دون تأثير سلبي ملحوظ على الوزن أو مستويات الكوليسترول.وشملت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة تورنتو، 74 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، واتّبعوا أنظمة غذائية مختلفة لمدة 12 أسبوعًا. وأظهرت النتائج أنّ تناول ثلاث حصص من منتجات الألبان كاملة الدسم يوميًا لم يؤدِّ إلى زيادة ملحوظة في الوزن أو تغيّرات سلبية في تكوين الجسم أو مستويات الدهون والكوليسترول في الدم، مقارنةً بنظام غذائي منخفض الاستهلاك لمنتجات الألبان.في المقابل، سجّل المشاركون الذين تناولوا كميات أكبر من منتجات الألبان تحسّنًا في ضغط الدم، إلى جانب حصولهم على كميات أكبر من الكالسيوم والبروتين وفيتامين D.ويشير الباحثون إلى أنّ تأثير منتجات الألبان على الجسم قد لا يُختصر بتأثير الدهون المشبعة التي تحتوي عليها، وهو ما يرتبط بما يُعرف بـ"فرضية مصفوفة الألبان". فتركيبة هذه المنتجات تجمع بين الدهون والبروتينات، مثل الكازين ومصل اللبن، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية، وقد تؤثر هذه البنية في طريقة هضم العناصر وامتصاصها واستفادة الجسم منها.لذلك، قد لا يكون تقييم الطعام استنادًا إلى عنصر غذائي واحد فقط كافيًا لتحديد تأثيره في الصحة.ويرى الباحثون أنّ هذه النتائج قد تكون مهمة خصوصًا لكبار السن، الذين يحتاجون إلى الحصول على كميات كافية من البروتين والعناصر الغذائية مع الحفاظ على استهلاك مناسب للسعرات الحرارية.وبشكل عام، تدعم الدراسة نهجًا غذائيًا يركّز على الأطعمة الكاملة وتنوّع النظام الغذائي بدلًا من التركيز على عنصر غذائي واحد. ويختصر الباحث هارفي أندرسون الرسالة الأساسية بالقول: "اجعلوا الأمر بسيطًا، تناولوا مجموعة متنوعة من الأطعمة، ولا تفرطوا في تناول أي شيء".