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كم نحتاج من أشعة الشمس يوميًا؟: إليكم هذه الفوائد المهمة... والإفراط قد يقلبها إلى أضرار
صحة وتغذية
2026-08-09 | 11:14
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كم نحتاج من أشعة الشمس يوميًا؟: إليكم هذه الفوائد المهمة... والإفراط قد يقلبها إلى أضرار
لطالما ارتبط التعرّض لأشعة الشمس بالصحة والحيوية، إلّا أنّ النظرة الطبية إليه تغيّرت بشكل كبير خلال العقود الماضية مع ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الجلد. وبينما يُعدّ التعرّض المفرط للأشعة فوق البنفسجية عاملًا رئيسيًا في الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة، تشير أبحاث إلى أنّ التعرّض المعتدل للشمس قد يحمل فوائد للصحة النفسية ومستويات فيتامين D والمناعة وصحة القلب والنوم.
ويساعد التعرّض المعتدل لأشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين D الضروري لصحة العظام والعضلات. كما قد يساهم ضوء الشمس في خفض ضغط الدم وتحسين النوم والمزاج والقدرات الإدراكية. وتُظهر دراسات أنّ الحصول على ضوء النهار لفترات مناسبة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب واضطرابات النوم وحتى الخرف. لكنّ الخبراء يشدّدون على أنّ هذه الفوائد لا تعني أنّ التعرّض الطويل وغير المحمي للشمس أكثر فائدة للصحة.
وتختلف المدة المناسبة للتعرّض للشمس بحسب لون البشرة والموقع الجغرافي ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية. وبشكل عام، يُنصح بفترات قصيرة ومتكررة من التعرّض، إذ يكون إنتاج فيتامين D أكثر فاعلية عندما تكون أشعة UVB متوفرة بكثرة، خصوصًا قرب منتصف النهار.
وقد يحتاج أصحاب البشرة الداكنة إلى وقت أطول لإنتاج الكمية نفسها من فيتامين D بسبب ارتفاع مستويات الميلانين. أما أصحاب البشرة الفاتحة جدًا، أو من لديهم تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الجلد أو عدد كبير من الشامات، فعليهم اتخاذ احتياطات إضافية.
في المقابل، لا يؤدي التعرّض الطويل للشمس إلى زيادة إنتاج فيتامين D بلا حدود، بل يرفع خطر الإصابة بحروق الشمس والتصبغات والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد. كما قد تضر الأشعة فوق البنفسجية بالعينين وتزيد خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.
لذلك، ينصح الخبراء بتجنّب التعرّض المطوّل وغير المحمي للشمس، خصوصًا عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية قوية، واستخدام وسائل الحماية المناسبة، مثل الملابس الواقية والنظارات الشمسية وواقي الشمس.
أما في حال نقص فيتامين D، فقد تكون المكمّلات الغذائية خيارًا مناسبًا وفق الإرشادات الطبية، مع تجنّب الجرعات الزائدة التي قد تسبّب أضرارًا صحية.
المصدر
صحة وتغذية
نحتاج
الشمس
يوميًا؟:
إليكم
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