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تضحك في أكثر المواقف إحراجًا أو صدمة؟... علم النفس يفسّر هذه الحالة

صحة وتغذية
2026-08-11 | 09:41
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تضحك في أكثر المواقف إحراجًا أو صدمة؟... علم النفس يفسّر هذه الحالة
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تضحك في أكثر المواقف إحراجًا أو صدمة؟... علم النفس يفسّر هذه الحالة

يواجه كثيرون رغبة لا إرادية في الضحك خلال مواقف محرجة أو صادمة، حتى عندما يكون الضحك آخر رد فعل يتناسب مع ما يحدث.

فبعد تلقّي خبر صادم أو التعرّض لموقف محرج، قد يشعر الشخص بقهقهة تتسلّل إلى حنجرته ورغبة قوية في الضحك يصعب كبحها.

وقد يدفع هذا الشعور الغريب مَن يمرّون بهذه الحالة إلى التساؤل عن سبب رد فعلهم أو الشعور بالذنب، إلّا أنّ هذه الظاهرة معروفة باسم "الضحك العصبي".

وقد يحدث الضحك العصبي كاستجابة تلقائية في المواقف غير المريحة أو شديدة التوتر، إذ يحاول الجسم التعامل مع الضغط وتنظيم المشاعر القوية. لكن الضحك القهري أو المتكرر الذي يصعب السيطرة عليه قد يرتبط، في بعض الحالات، بعوامل نفسية أو عصبية تستدعي تقييمًا طبيًا، خصوصًا إذا ترافق مع أعراض أخرى.

وفي المواقف المسببة للتوتر، يدخل الجسم في سلسلة من التفاعلات المعقّدة بين الدماغ والجهاز العصبي والهرمونات، وقد تظهر أعراض أخرى مثل تسارع ضربات القلب والتعرّق وتوتر العضلات.

لذلك، لا بدّ من التمييز بين الضحك العصبي الموقت الذي يظهر كرد فعل على موقف محدد، ونوبات الضحك المتكررة أو غير المتناسبة مع الموقف والتي يصعب التحكم بها، إذ قد تستدعي الأخيرة استشارة مختص لتحديد أسبابها.

وينصح الخبراء عند مواجهة الضحك العصبي بعدم لوم الذات، ومحاولة الابتعاد قليلًا عن الموقف عند الإمكان، والتركيز على التنفس وتهدئة الجسم، إضافةً إلى الاعتذار والتوضيح مباشرةً إذا تسبب رد الفعل بإحراج أو سوء فهم.
 

صحة وتغذية

ضحك هستيري

ضحك عصبي

ضحك في موقف خاطئ

ضحك بسبب التوتر

ضحك في جنازة

طب نفسي.

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