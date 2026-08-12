الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إنكلترا على أعتاب القضاء على "القاتل الصامت"... تقدم تاريخي ضد التهاب الكبد C
صحة وتغذية
2026-08-12 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إنكلترا على أعتاب القضاء على "القاتل الصامت"... تقدم تاريخي ضد التهاب الكبد C
تقترب إنكلترا من أن تصبح واحدة من أوائل دول العالم التي تنجح في القضاء على التهاب الكبد C بوصفه تهديدًا للصحة العامة، وفق أرقام جديدة. وقد حققت البلاد بالفعل هدف علاج 80 بالمئة من الحالات المعروفة، فيما انخفضت الوفيات المرتبطة بالفيروس بنسبة 36 بالمئة خلال العقد الماضي، في تقدم يقربها من الأهداف المحددة لعام 2030.
ويُعدّ التهاب الكبد C من الأمراض التي قد تمرّ من دون أعراض لسنوات، لكنه يمكن أن يؤدي، في حال عدم علاجه، إلى أضرار خطيرة ومهددة للحياة في الكبد. ويمكن علاج أكثر من 95 بالمئة من الحالات باستخدام أدوية مضادة للفيروسات لمدة تتراوح بين 8 و12 أسبوعًا.
وأسهمت مبادرات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، من بينها فحوص الدم في أقسام الطوارئ، والفحوص عند التسجيل لدى الأطباء العامين، والاختبارات المنزلية المجانية، في اكتشاف حالات لم تكن مشخصة سابقًا.
وتشير بيانات عام 2024 إلى أنّ نحو 50,200 بالغ يعيشون مع التهاب الكبد C في إنكلترا، فيما جرى تشخيص نحو 84.6 بالمئة منهم، أي أقل بقليل من الهدف المحدد عند 90 بالمئة. ومنذ عام 2015، شُخّص أكثر من 100 ألف شخص بالفيروس وتلقوا العلاج.
وتدعو السلطات الصحية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة إلى إجراء فحص منزلي مجاني وسري، كما تحثّ البالغين المولودين في دول بينها أوكرانيا ورومانيا وبولندا وألبانيا وبلغاريا والتشيك وسلوفاكيا على إجراء الفحص، نظرًا إلى احتمال تعرّض بعضهم للعدوى خلال إجراءات طبية أو علاجات للأسنان قبل عام 1991.
ويأتي هذا التقدم رغم أنّ إنكلترا لم تحقق بعد هدف خفض الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد C بنسبة 65 بالمئة مقارنةً بمستويات عام 2015، إلا أنّها قد تصل إليه قبل الموعد المحدد في 2030.
ويرى "Hepatitis C Trust" أنّ البلاد باتت على أعتاب إنجاز بارز في مجال الصحة العامة، فيما تؤكد هيئة NHS عزمها على مواصلة جهودها للوصول إلى المصابين الذين لم يُشخّصوا بعد وتوفير العلاج لهم.
ويرتبط هذا الملف أيضًا بفضيحة الدم الملوّث، التي أدّت بين عامي 1970 و1991 إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص في المملكة المتحدة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد C، نتيجة تلقي دم أو منتجات دم ملوّثة.
المصدر
صحة وتغذية
أعتاب
القضاء
"القاتل
الصامت"...
تاريخي
التهاب
الكبد
كامل الدسم أم قليل الدسم؟ دراسة تعيد فتح النقاش حول الحليب الأفضل للصحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-05-17
اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم… "القاتل الصامت" يهدد أكثر من مليار شخص حول العالم
صحة وتغذية
2026-05-17
اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم… "القاتل الصامت" يهدد أكثر من مليار شخص حول العالم
0
آخر الأخبار
2026-05-19
نائب وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تقدم "التهديد" على أنه "فرصة للسلام"
آخر الأخبار
2026-05-19
نائب وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تقدم "التهديد" على أنه "فرصة للسلام"
0
أخبار لبنان
2026-07-03
المفتي قبلان: "إتفاق الإطار" سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن
أخبار لبنان
2026-07-03
المفتي قبلان: "إتفاق الإطار" سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن
0
أخبار دولية
2026-06-21
فانس يشيد بـ"اجتماع تاريخي" مع بدء المباحثات مع إيران في سويسرا
أخبار دولية
2026-06-21
فانس يشيد بـ"اجتماع تاريخي" مع بدء المباحثات مع إيران في سويسرا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:17
كامل الدسم أم قليل الدسم؟ دراسة تعيد فتح النقاش حول الحليب الأفضل للصحة
صحة وتغذية
10:17
كامل الدسم أم قليل الدسم؟ دراسة تعيد فتح النقاش حول الحليب الأفضل للصحة
0
صحة وتغذية
09:56
النوم والرياضة والغذاء تلتقي عند نقطة واحدة... السرّ موجود داخل خلاياك
صحة وتغذية
09:56
النوم والرياضة والغذاء تلتقي عند نقطة واحدة... السرّ موجود داخل خلاياك
0
صحة وتغذية
09:51
أورام مصغّرة من خلايا المرضى... خطوة واعدة نحو اختيار علاج السرطان الأنسب لكل حالة
صحة وتغذية
09:51
أورام مصغّرة من خلايا المرضى... خطوة واعدة نحو اختيار علاج السرطان الأنسب لكل حالة
0
صحة وتغذية
2026-08-11
تضحك في أكثر المواقف إحراجًا أو صدمة؟... علم النفس يفسّر هذه الحالة
صحة وتغذية
2026-08-11
تضحك في أكثر المواقف إحراجًا أو صدمة؟... علم النفس يفسّر هذه الحالة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-26
نواف سلام: لا يوجد فتور أميركي فمنذ شهرين خصّص الأميركي 180 مليون دولار للجيش و40 مليون لقوى الأمن الداخلي وهذا دليل على ثقة بالجيش اللبناني وعن دعم للدور الذي يقوم به الجيش
آخر الأخبار
2026-02-26
نواف سلام: لا يوجد فتور أميركي فمنذ شهرين خصّص الأميركي 180 مليون دولار للجيش و40 مليون لقوى الأمن الداخلي وهذا دليل على ثقة بالجيش اللبناني وعن دعم للدور الذي يقوم به الجيش
0
أمن وقضاء
2026-07-28
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أمن وقضاء
2026-07-28
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
0
منوعات
2026-08-06
أزمة مالية تُهدّد زواج الأمير هاري وميغان ماركل... وكلفة الطلاق تحول دونه
منوعات
2026-08-06
أزمة مالية تُهدّد زواج الأمير هاري وميغان ماركل... وكلفة الطلاق تحول دونه
0
اقتصاد
09:34
تعميم لمدير المالية العامة... وهذا ما جاء فيه
اقتصاد
09:34
تعميم لمدير المالية العامة... وهذا ما جاء فيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:59
دجاج بوتانيسكا مع الأرز... نكهة إيطالية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
10:59
دجاج بوتانيسكا مع الأرز... نكهة إيطالية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:08
الهيئات الاقتصادية تزور غرفة صيدا والجنوب…
أخبار لبنان
08:08
الهيئات الاقتصادية تزور غرفة صيدا والجنوب…
0
أخبار لبنان
08:02
المجلس النيابي أقر العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:02
المجلس النيابي أقر العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مرقص عن قانون الإعلام: إنجاز منقوص يحتاج إلى تعديلات... والقصيفي يرفضه
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مرقص عن قانون الإعلام: إنجاز منقوص يحتاج إلى تعديلات... والقصيفي يرفضه
0
أمن وقضاء
07:03
وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية
أمن وقضاء
07:03
وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية
0
أخبار لبنان
06:04
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
أخبار لبنان
06:04
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
0
أخبار لبنان
05:34
عيسى الخوري من بعبدا: إلى جانب عون وندعم جهوده في ملف المفاوضات
أخبار لبنان
05:34
عيسى الخوري من بعبدا: إلى جانب عون وندعم جهوده في ملف المفاوضات
0
أخبار لبنان
04:01
مروان حمادة بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب
أخبار لبنان
04:01
مروان حمادة بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب
0
أخبار لبنان
03:52
النائب ياسين ياسين للـLBCI: تأخير العدالة هي لا عدالة... وهذا ما أوضحه بشأن قانون العفو العام
أخبار لبنان
03:52
النائب ياسين ياسين للـLBCI: تأخير العدالة هي لا عدالة... وهذا ما أوضحه بشأن قانون العفو العام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:35
بالفيديو... أب يعلّم طفله طريقة استخدام القنبلة اليدوية ويعنّف زوجته… وقوى الأمن توقفه
أمن وقضاء
15:35
بالفيديو... أب يعلّم طفله طريقة استخدام القنبلة اليدوية ويعنّف زوجته… وقوى الأمن توقفه
2
أمن وقضاء
09:42
15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق
أمن وقضاء
09:42
15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق
3
أخبار لبنان
06:04
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
أخبار لبنان
06:04
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
4
أخبار لبنان
16:01
بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة
أخبار لبنان
16:01
بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة
5
رياضة
04:03
علي منصور يتقدّم لطلب يد حبيبته... مكان مميّز ورومانسية طاغية (صور)
رياضة
04:03
علي منصور يتقدّم لطلب يد حبيبته... مكان مميّز ورومانسية طاغية (صور)
6
خبر عاجل
08:43
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
خبر عاجل
08:43
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
7
أخبار لبنان
05:41
القنصلية الفرنسية في بيروت تنفي تعليق إصدار التأشيرات
أخبار لبنان
05:41
القنصلية الفرنسية في بيروت تنفي تعليق إصدار التأشيرات
8
أمن وقضاء
04:00
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بتحطيم تمثال السيدة العذراء في البرامية
أمن وقضاء
04:00
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بتحطيم تمثال السيدة العذراء في البرامية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More