إنكلترا على أعتاب القضاء على "القاتل الصامت"... تقدم تاريخي ضد التهاب الكبد C

تقترب إنكلترا من أن تصبح واحدة من أوائل دول العالم التي تنجح في القضاء على التهاب الكبد C بوصفه تهديدًا للصحة العامة، وفق أرقام جديدة. وقد حققت البلاد بالفعل هدف علاج 80 بالمئة من الحالات المعروفة، فيما انخفضت الوفيات المرتبطة بالفيروس بنسبة 36 بالمئة خلال العقد الماضي، في تقدم يقربها من الأهداف المحددة لعام 2030.ويُعدّ التهاب الكبد C من الأمراض التي قد تمرّ من دون أعراض لسنوات، لكنه يمكن أن يؤدي، في حال عدم علاجه، إلى أضرار خطيرة ومهددة للحياة في الكبد. ويمكن علاج أكثر من 95 بالمئة من الحالات باستخدام أدوية مضادة للفيروسات لمدة تتراوح بين 8 و12 أسبوعًا.وأسهمت مبادرات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، من بينها فحوص الدم في أقسام الطوارئ، والفحوص عند التسجيل لدى الأطباء العامين، والاختبارات المنزلية المجانية، في اكتشاف حالات لم تكن مشخصة سابقًا.وتشير بيانات عام 2024 إلى أنّ نحو 50,200 بالغ يعيشون مع التهاب الكبد C في إنكلترا، فيما جرى تشخيص نحو 84.6 بالمئة منهم، أي أقل بقليل من الهدف المحدد عند 90 بالمئة. ومنذ عام 2015، شُخّص أكثر من 100 ألف شخص بالفيروس وتلقوا العلاج.وتدعو السلطات الصحية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة إلى إجراء فحص منزلي مجاني وسري، كما تحثّ البالغين المولودين في دول بينها أوكرانيا ورومانيا وبولندا وألبانيا وبلغاريا والتشيك وسلوفاكيا على إجراء الفحص، نظرًا إلى احتمال تعرّض بعضهم للعدوى خلال إجراءات طبية أو علاجات للأسنان قبل عام 1991.ويأتي هذا التقدم رغم أنّ إنكلترا لم تحقق بعد هدف خفض الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد C بنسبة 65 بالمئة مقارنةً بمستويات عام 2015، إلا أنّها قد تصل إليه قبل الموعد المحدد في 2030.ويرى "Hepatitis C Trust" أنّ البلاد باتت على أعتاب إنجاز بارز في مجال الصحة العامة، فيما تؤكد هيئة NHS عزمها على مواصلة جهودها للوصول إلى المصابين الذين لم يُشخّصوا بعد وتوفير العلاج لهم.ويرتبط هذا الملف أيضًا بفضيحة الدم الملوّث، التي أدّت بين عامي 1970 و1991 إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص في المملكة المتحدة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد C، نتيجة تلقي دم أو منتجات دم ملوّثة.