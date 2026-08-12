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كامل الدسم أم قليل الدسم؟ دراسة تعيد فتح النقاش حول الحليب الأفضل للصحة
صحة وتغذية
2026-08-12 | 10:17
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كامل الدسم أم قليل الدسم؟ دراسة تعيد فتح النقاش حول الحليب الأفضل للصحة
لطالما شكّل اختيار نوع الحليب الأنسب للصحة موضع جدل غذائي، بين كامل الدسم ونصف الدسم وخالي الدسم. لكن دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة تورنتو تشير إلى أنّ منتجات الألبان كاملة الدسم قد لا تكون ضارة كما يُعتقد، بل قد تحمل بعض الفوائد الصحية.
وخلال دراسة استمرت ثلاثة أشهر، لم يؤدِّ تناول منتجات الألبان كاملة الدسم ثلاث مرات يوميًا إلى زيادة في الوزن مقارنةً بالمجموعة الضابطة، فيما ارتبط بانخفاض ضغط الدم وزيادة استهلاك الكالسيوم والبروتين وفيتامين D، وهي عناصر مهمة لصحة العظام.
ويحتوي الحليب كامل الدسم على نحو 132 سعرة حرارية و4.7 غرامات من الدهون المشبعة لكل 200 مل، مقابل نحو 100 سعرة حرارية وأكثر بقليل من غرامين من الدهون المشبعة في الحليب نصف الدسم، بينما يحتوي الحليب خالي الدسم على نحو 74 سعرة حرارية وكمية ضئيلة جدًا من الدهون.
ومع ذلك، يشير خبراء التغذية إلى أنّ الدهون الموجودة في الحليب تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل A وD وE وK، كما قد تعزز الشعور بالشبع. وتحتوي الأنواع الثلاثة على كميات متقاربة من الكالسيوم، لأنّ هذا المعدن موجود أساسًا في الجزء المائي من الحليب وليس في الدهون.
أما الحليب نصف الدسم، وهو الأكثر شعبية في بريطانيا، فقد أشارت دراسة صينية نُشرت عام 2024 إلى ارتباط تناوله بانتظام، على مدى 13 عامًا، بانخفاض خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب مقارنةً بعدم تناول الحليب، في حين لم يظهر الارتباط نفسه لدى مستهلكي الحليب كامل الدسم أو خالي الدسم. إلا أنّ هذه النتائج تُظهر ارتباطًا ولا تثبت أنّ نوع الحليب هو السبب المباشر في انخفاض الخطر.
وبالنسبة إلى الحليب خالي الدسم، فهو الأقل في السعرات الحرارية والدهون، مع استمراره في توفير كمية جيدة من الكالسيوم. أما محتواه من فيتامين D، فقد يختلف بحسب تدعيم المنتج بهذا الفيتامين.
وحذّر الخبراء من الإفراط في استهلاك أنواع الحليب شديدة الغنى بالدهون، مثل حليب "Gold Top"، الذي يحتوي على نحو 160 سعرة حرارية وقرابة 7 غرامات من الدهون المشبعة في الكوب الواحد.
كما أشاروا إلى ضرورة الانتباه إلى التركيبة الغذائية لبدائل الحليب النباتية، إذ تختلف كمية البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن بشكل كبير بين منتج وآخر.
وفي المحصلة، لا يوجد نوع واحد من الحليب يمكن اعتباره الأفضل للجميع، إذ يعتمد الاختيار على الاحتياجات الصحية والغذائية لكل شخص. وتشير الدراسة الجديدة إلى أنّ الحليب كامل الدسم قد يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن عند تناوله باعتدال.
المصدر
صحة وتغذية
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