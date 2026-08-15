الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرّ دماغي جديد... لماذا نضعف أمام الأطعمة الدسمة حتى لو لم نكن جائعين؟

صحة وتغذية
2026-08-15 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرّ دماغي جديد... لماذا نضعف أمام الأطعمة الدسمة حتى لو لم نكن جائعين؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سرّ دماغي جديد... لماذا نضعف أمام الأطعمة الدسمة حتى لو لم نكن جائعين؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "أوساكا متروبوليتان" اليابانية عن آلية عصبية قد تساعد في تفسير الإقبال المفرط على الأطعمة الدسمة، حتى في غياب الشعور بالجوع.

وركّز الفريق البحثي على بروتين يُدعى OPA1، يوجد داخل خلايا عصبية في منطقة تحت المهاد في الدماغ، وتبيّن أنّه يؤدي دوراً محورياً في تنظيم الشهية واستهلاك الدهون واستقلاب الطاقة.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أنّ غياب هذا البروتين يضعف قدرة الدماغ على كبح الشهية، ما يدفع إلى استهلاك كميات أكبر من الدهون واكتساب وزن زائد قد يصل إلى حدّ السمنة.

كما كشفت النتائج عن فروق لافتة بين الجنسين، إذ أبدت الإناث استجابة أكبر لنقص البروتين ورغبة أشدّ في تناول الدهون، في حين أظهر الذكور استجابة طبيعية للحدّ من الشهية عند ارتفاع مستويات البروتين بعد تناول الطعام.

ولم تقتصر الاختلافات على الشهية، بل امتدّت إلى الاستجابة للعلاجات، إذ تبيّن أنّ عقار "سيتملانوتايد"، المستخدم لعلاج أنواع محددة من السمنة، كان أقلّ فاعلية في كبح الشهية لدى الإناث اللواتي يفتقرن إلى بروتين OPA1 مقارنة بالذكور.

وتسلّط هذه النتائج الضوء على أهمية أخذ الفروق بين الجنسين في آليات تنظيم الشهية واستقلاب الطاقة في الاعتبار، بما قد يساهم مستقبلاً في تطوير علاجات أكثر دقة وملاءمة لكل حالة ضمن إطار الطب الشخصي.
 

صحة وتغذية

طعام دسم

كوليستيرول

دهون

شهية

منع الشهية

بروتين الشهية

الدماغ

تغذية.

صغير بحجمه... كبير بفوائده: لماذا يُعدّ السردين كنزًا غذائيًا؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-24

ترامب: كان من الجيد أن يبدي الحلفاء رغبتهم في المساعدة حتى لو لم نكن بحاجه إليها لكنهم لم يفعلوا

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-12

كامل الدسم أم قليل الدسم؟ دراسة تعيد فتح النقاش حول الحليب الأفضل للصحة

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-07

يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي: سنرد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-06

كشف علمي جديد: الأمعاء تساعد الدماغ على تكوين الذكريات وحفظها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:17

صغير بحجمه... كبير بفوائده: لماذا يُعدّ السردين كنزًا غذائيًا؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-14

"درع جيني" ضد السمنة والسكري… اكتشاف طبي قد يُغيّر مستقبل العلاجات الأيضية

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-14

متى يجب أن نتوقف عن الأكل ليلًا؟ الساعة البيولوجية تكشف سرّ توقيت العشاء

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-14

يبدأ بحرقة أثناء التبوّل وقد ينتهي بمضاعفات خطيرة... متى يصبح التهاب الإحليل مقلقًا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

مكتب الرئيس التركي: ترامب أرسل رسالة يدعو فيها أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في مجلس سلام غزة

LBCI
خبر عاجل
2026-03-17

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد

LBCI
فنّ
2026-04-28

بعد غياب أثار التساؤلات... مفاجآت كبرى بانتظار جمهور كاظم الساهر وهذا موعد إطلاق ألبومه الجديد

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-31

وزير الدفاع إستقبل السفير الفرنسي مودعا والسفير الصيني أكد استمرار بلاده في دعم لبنان والجيش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

بلدة أنصار شهدت تصعيدًا إسرائيليًا فجرًا

LBCI
أخبار لبنان
06:42

علي حسن خليل: الجيش ليس مؤسسة نضع على كاهلها كل أزمات السياسة ثم نتركها وحيدة

LBCI
أخبار لبنان
05:31

الراعي: النظام اللبنانيّ قائم على المشاركة المنصفة بين المسيحيين والمسلمين في الحكم والإدارة

LBCI
أخبار دولية
00:39

وزير الخارجية الإيرانيّ: إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
13:31

تركيا تدخل سباق جذب أصحاب الملايين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

"قولوا لحزب الله يسلّم سلاحو"… ماذا حمل عيسى إلى المسؤولين اللبنانيين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تمويل معالجة النفايات من جيب المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ملفات الحرب تلاحق ابرز جنرالات النظام السوري السابق.. فمن هو اللواء المتقاعد عادل عيسى الذي أوقف في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

في معلولا: الحجر يتكلم بلغة المسيح!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:13

قاسم: لو لم تُفتح الحرب في 2 آذار لكانت فتحت بعد ذلك والمقاومة ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام يراهن على سراب

LBCI
منوعات
04:15

فرحة مضاعفة في العائلة الهاشمية... الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين

LBCI
خبر عاجل
00:16

حركه نزوح تشهدها النبطية نتيجة الغارات الكثيفة فجرًا

LBCI
أخبار لبنان
09:57

"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات

LBCI
أمن وقضاء
12:45

هذا ما كشفته معلومات للـLBCI بشأن حملة امن الدولة في منطقة طرابلس والشمال

LBCI
خبر عاجل
02:19

القناة ١٣: حدث أمني في جنوب لبنان استدعى تدخل الطائرات الحربية وانتهى الحدث منذ قليل وهناك رقابة عسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الطير طار… والكتاب لم يصل بعد! هذه حالة الطوارئ في لبنان

LBCI
اسرار
00:22

أسرار الصحف المحلية ١٥-٨-٢٠٢٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More