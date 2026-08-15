سرّ دماغي جديد... لماذا نضعف أمام الأطعمة الدسمة حتى لو لم نكن جائعين؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "أوساكا متروبوليتان" اليابانية عن آلية عصبية قد تساعد في تفسير الإقبال المفرط على الأطعمة الدسمة، حتى في غياب الشعور بالجوع.



وركّز الفريق البحثي على بروتين يُدعى OPA1، يوجد داخل خلايا عصبية في منطقة تحت المهاد في الدماغ، وتبيّن أنّه يؤدي دوراً محورياً في تنظيم الشهية واستهلاك الدهون واستقلاب الطاقة.



وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أنّ غياب هذا البروتين يضعف قدرة الدماغ على كبح الشهية، ما يدفع إلى استهلاك كميات أكبر من الدهون واكتساب وزن زائد قد يصل إلى حدّ السمنة.



كما كشفت النتائج عن فروق لافتة بين الجنسين، إذ أبدت الإناث استجابة أكبر لنقص البروتين ورغبة أشدّ في تناول الدهون، في حين أظهر الذكور استجابة طبيعية للحدّ من الشهية عند ارتفاع مستويات البروتين بعد تناول الطعام.



ولم تقتصر الاختلافات على الشهية، بل امتدّت إلى الاستجابة للعلاجات، إذ تبيّن أنّ عقار "سيتملانوتايد"، المستخدم لعلاج أنواع محددة من السمنة، كان أقلّ فاعلية في كبح الشهية لدى الإناث اللواتي يفتقرن إلى بروتين OPA1 مقارنة بالذكور.



وتسلّط هذه النتائج الضوء على أهمية أخذ الفروق بين الجنسين في آليات تنظيم الشهية واستقلاب الطاقة في الاعتبار، بما قد يساهم مستقبلاً في تطوير علاجات أكثر دقة وملاءمة لكل حالة ضمن إطار الطب الشخصي.