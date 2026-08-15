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صغير بحجمه... كبير بفوائده: لماذا يُعدّ السردين كنزًا غذائيًا؟
صحة وتغذية
2026-08-15 | 06:17
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صغير بحجمه... كبير بفوائده: لماذا يُعدّ السردين كنزًا غذائيًا؟
أكد خبراء التغذية أنّ أسماك السردين، رغم صغر حجمها، تمثّل خيارًا غذائيًا غنيًا بالعناصر المفيدة لصحة القلب والدماغ والعظام.
وأوضحت اختصاصية التغذية جوليا زومبانو، عبر موقع "كليفلاند كلينك"، أنّ السردين يُعدّ مصدرًا غنيًا بالبروتين، الذي يؤدي دورًا مهمًا في بناء الكتلة العضلية وإصلاح الأنسجة وتجديد خلايا الجسم، خصوصًا بعد ممارسة التمارين الرياضية.
ويُعتبر السردين من الأسماك الغنية بأحماض "أوميغا-3" الدهنية، المعروفة بفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية. كما ترتبط هذه الأحماض بدعم صحة الدماغ والوظائف المعرفية.
إضافةً إلى ذلك، تحتوي عظام السردين الصغيرة والطرية والقابلة للأكل على كميات مهمة من الكالسيوم، فيما يوفّر السردين أيضًا الفوسفور وفيتامين "د"، وهي عناصر تؤدي دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العظام.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، تحتوي حصة من السردين المعلّب بوزن 92 غرامًا على نحو 191 سعرة حرارية، و22.6 غرامًا من البروتين، و10.5 غرامات من الدهون.
كما تمدّ الجسم بنحو 351 مليغرامًا من الكالسيوم، و451 مليغرامًا من الفوسفور، و48.5 ميكروغرامًا من السيلينيوم، إضافةً إلى 8.2 ميكروغرامات من فيتامين "بـ12" و4.4 ميكروغرامات من فيتامين "د".
ورغم فوائده المتعددة، ينصح الخبراء بالانتباه إلى بعض الحالات، إذ يحتوي السردين على مركبات "البيورين" التي تتحول في الجسم إلى حمض اليوريك، لذلك قد يحتاج المصابون بالنقرس أو من يتّبعون نظامًا غذائيًا منخفض البيورينات إلى الحدّ من تناوله وفق الإرشادات الطبية.
وفي حالات نادرة، قد تتلوث بعض الأسماك بسموم بحرية مثل حمض "الدومويك"، الذي يمكن أن يسبب أعراضًا عصبية وهضمية. كما ينبغي على الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه الأسماك تجنّب السردين وطلب المساعدة الطبية فورًا عند ظهور أعراض تحسسية شديدة.
المصدر
صحة وتغذية
السردين
سمك
فوائد السردين
عظام السردين
اضرار السردين
فيتامين د
كالسيوم.
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