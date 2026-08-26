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هل تساعد السجائر الإلكترونية على الإقلاع عن التدخين؟... مراجعة علمية تكشف نتائج لافتة

صحة وتغذية
2026-08-26 | 04:56
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هل تساعد السجائر الإلكترونية على الإقلاع عن التدخين؟... مراجعة علمية تكشف نتائج لافتة
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هل تساعد السجائر الإلكترونية على الإقلاع عن التدخين؟... مراجعة علمية تكشف نتائج لافتة

أظهرت مراجعة علمية واسعة أنّ المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين قد يملكون فرصاً أكبر للنجاح عند استخدام السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين. وشملت المراجعة، التي أجراها فريق "كوكراين"، عشرات الدراسات السريرية وآلاف المشاركين، وخلصت إلى أنّ السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين قد تكون أكثر فاعلية في المساعدة على الإقلاع مقارنةً ببعض البدائل التقليدية، مثل لصقات النيكوتين والعلكة.

ووفق النتائج، ارتفعت معدلات الإقلاع لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين مقارنةً ببدائل النيكوتين التقليدية، إذ أشارت التقديرات إلى تسجيل نحو 8 إلى 11 حالة إقلاع من كل 100 شخص باستخدام السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين، مقابل نحو 6 حالات من كل 100 باستخدام العلاج ببدائل النيكوتين.

كما أظهرت النتائج فاعلية أكبر للسجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين مقارنةً بتلك الخالية منه، إلا أنّ الباحثين شدّدوا على ضرورة مواصلة دراسة آثار استخدامها على المدى الطويل.

وأكد الخبراء أنّ السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر، وأنّ فائدتها المحتملة تتعلق بمساعدة المدخنين البالغين على التوقف عن السجائر التقليدية، ولا تعني أنها آمنة أو مناسبة لغير المدخنين. كما أنّ الأدلة المتوافرة تتعلق أساساً بمنتجات نيكوتين منظّمة، ولا يمكن تعميم النتائج على المنتجات غير المنظمة أو مجهولة المصدر.

ولا تزال الآثار الصحية طويلة الأمد لاستخدام السجائر الإلكترونية موضع دراسة، فيما يُنصح الأطفال والمراهقون وغير المدخنين بعدم استخدامها.

ويُعدّ التدخين من أبرز أسباب الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها عالمياً، فيما يؤدي الإقلاع عنه إلى خفض خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، من بينها أمراض القلب وسرطان الرئة والسكتات الدماغية.

المصدر

صحة وتغذية

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مراجعة

علمية

نتائج

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