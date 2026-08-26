لقاح الحزام الناري قد يحمي القلب أيضاً... دراسة تكشف فائدة غير متوقعة

أظهرت دراسة جديدة أنّ لقاح الحزام الناري "شينغريكس" (Shingrix) قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب، في فائدة محتملة تتجاوز دوره الأساسي في الوقاية من الحزام الناري.واعتمد الباحثون على السجلات الصحية لنحو 70 ألف شخص في الولايات المتحدة تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وتابعوا حالتهم الصحية لمدة وصلت إلى سبع سنوات بعد تلقّي اللقاح.ووجدت الدراسة أنّ الأشخاص الذين تلقّوا "شينغريكس" كانوا أقل عرضة بنسبة 12 في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال السنوات الثلاث والنصف الأولى بعد التطعيم، فيما تراجعت نسبة الانخفاض إلى نحو 4 في المئة بحلول نهاية فترة المتابعة.ويُعدّ الحزام الناري مرضاً مؤلماً ينتج عن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء الكامن في الجسم، وقد يسبّب طفحاً جلدياً وآلاماً عصبية تستمر لأشهر أو حتى سنوات. وتشير دراسات سابقة إلى أنّ الإصابة بالحزام الناري قد ترتبط بارتفاع خطر بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.ويرى الباحثون أنّ الوقاية من الحزام الناري قد تكون أحد التفسيرات المحتملة لانخفاض هذه المخاطر، فيما يُحتمل أيضاً أن يؤدي اللقاح إلى تأثيرات أوسع في جهاز المناعة والالتهابات، إلا أنّ الآليات الدقيقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة.وأكد الباحثون أنّ النتائج، رغم أهميتها، لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين تلقّي اللقاح وانخفاض مخاطر أمراض القلب، داعين إلى إجراء تجارب سريرية عشوائية لتأكيدها.وفي حال أثبتت الدراسات المستقبلية هذه العلاقة، فقد يضيف اللقاح فائدة صحية جديدة لكبار السن، تتمثّل في المساهمة المحتملة في حماية القلب والأوعية الدموية إلى جانب الوقاية من الحزام الناري.