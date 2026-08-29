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السكري من النوع الأول إلى ارتفاع عالمي… أكثر من 12 مليون مصاب متوقّع بحلول 2049
صحة وتغذية
2026-08-29 | 12:00
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السكري من النوع الأول إلى ارتفاع عالمي… أكثر من 12 مليون مصاب متوقّع بحلول 2049
توقّعت دراسة جديدة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون مع السكري من النوع الأول حول العالم بنسبة 29 في المئة، من نحو 9.4 ملايين شخص عام 2025 إلى 12.1 مليونًا بحلول عام 2049. كما يُرجّح أن يرتفع عدد الحالات الجديدة سنويًا بنسبة 14 في المئة خلال الفترة نفسها، وفق نموذج DIAMOND-T1D الذي قاده البروفيسور أندرس غرين من مركز ستينو للسكري في الدنمارك، وعُرضت نتائجه خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري في ميلانو.
وبحسب التقديرات، سيرتفع عدد المصابين في الولايات المتحدة من نحو 1.49 مليون إلى أكثر من مليوني شخص، فيما قد يرتفع العدد في المملكة المتحدة بنحو الثلث، من 313 ألفًا إلى أكثر من 420 ألفًا. أما في إيطاليا، فمن المتوقع تسجيل زيادة بنسبة 16 في المئة، ليصل عدد المصابين إلى نحو 239 ألفًا عام 2049.
وفي المقابل، قد تشهد دول منخفضة الدخل، مثل تنزانيا، تضاعف عدد الحالات الجديدة سنويًا. وقد يترافق ذلك مع تحسّن فرص الحصول على الأنسولين ومراقبة مستويات الغلوكوز، ما يساهم في ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة وزيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون مع المرض.
وتشير الدراسة إلى أنّ ارتفاع معدلات الإصابة وانتشار المرض في الدول ذات الدخل المرتفع قد يرتبط بتداخل عوامل وراثية وبيئية، إلى جانب تحسّن اكتشاف الحالات بفضل أنظمة الرعاية الصحية المتطورة.
ويُتوقع أن تسجّل الدول منخفضة الدخل أكبر زيادة نسبية في انتشار السكري من النوع الأول، رغم بقاء أعداد المصابين فيها أقل بكثير من تلك المسجّلة في الدول ذات الدخل المرتفع. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد الوفيات لجميع الأسباب بين المصابين عالميًا من نحو 361 ألفًا عام 2025 إلى أكثر من 537 ألفًا بحلول عام 2049.
ويؤكد الباحثون أنّ البيانات المتعلقة بالسكري من النوع الأول لا تزال محدودة، خصوصًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يجعل توفير تقديرات دقيقة للإصابة والانتشار والوفيات أمرًا ضروريًا لوضع السياسات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى العلاج.
ويأخذ نموذج DIAMOND-T1D في الاعتبار عوامل عدة، من بينها التوافر التاريخي للأنسولين، وتوزيع السكان بحسب العمر، ومعدلات البقاء على قيد الحياة، بهدف تقديم تقديرات عالمية وإقليمية ووطنية أكثر دقة.
وتخلص الدراسة إلى أنّ العبء العالمي للسكري من النوع الأول مرشّح للارتفاع بشكل ملحوظ خلال العقود المقبلة، ما يستدعي مواصلة تحسين الوصول إلى الأنسولين والرعاية الصحية الجيدة، ولا سيما في المناطق محدودة الموارد. ومن المتوقع أن يصبح النموذج متاحًا مستقبلًا عبر منصة إلكترونية مفتوحة تتيح للباحثين وصنّاع القرار تعديل المتغيرات الأساسية ووضع سيناريوهات مختلفة لتطور المرض في كل دولة.
المصدر
صحة وتغذية
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