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لماذا يعيش البعض حتى الـ100؟... الحمية والرياضة ليستا العامل الوحيد

صحة وتغذية
2026-08-27 | 07:25
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لماذا يعيش البعض حتى الـ100؟... الحمية والرياضة ليستا العامل الوحيد
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لماذا يعيش البعض حتى الـ100؟... الحمية والرياضة ليستا العامل الوحيد

خلصت مراجعة علمية حديثة إلى أنّ بلوغ الإنسان سنّ المئة لا يعتمد بالضرورة على اتباع نظام غذائي مثالي أو ممارسة الرياضة بانتظام، بل يبدو أنّه نتيجة تفاعل معقّد بين عوامل بيولوجية ووراثية واجتماعية وبيئية، إضافةً إلى الظروف التي يمرّ بها الإنسان على امتداد حياته، وحتى عامل الصدفة. واستندت المراجعة إلى أدلة من مجالات علم السكان وعلم الأوبئة وطب الشيخوخة وعلم الوراثة.

وأظهرت المراجعة أنّ التغذية المتوازنة والنشاط البدني والعلاقات الاجتماعية القوية ترتبط بصحة أفضل، وانخفاض خطر الوفاة المبكرة، وتأخير الإصابة بالأمراض المزمنة. إلا أنّ الأدلة الحالية لا تكفي لإثبات أنّ سلوكاً أو نمط حياة محدداً يزيد بشكل مباشر فرص بلوغ سنّ المئة.

كما أنّ بعض المعمّرين عاشوا في ظروف اقتصادية صعبة، واتّبعوا أنظمة غذائية مختلفة، ولم يلتزموا دائماً بالسلوكيات الصحية الوقائية المتعارف عليها، ما يعزّز فكرة عدم وجود "وصفة سحرية" واحدة لطول العمر.

وفي ما يتعلق بالغذاء، تشير نماذج علمية إلى أنّ الانتقال من النظام الغذائي الغربي إلى خيارات غذائية أكثر صحة منذ مرحلة الشباب قد يضيف نحو 10 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع. إلا أنّ الدراسات طويلة الأمد لم تثبت حتى الآن أنّ نظاماً غذائياً بعينه يزيد احتمال الوصول إلى عمر 100 عام أو أكثر.

والأمر نفسه ينطبق على النشاط البدني، إذ يرتبط النشاط المعتدل بزيادة متوقعة في متوسط العمر بنحو عامين إلى خمسة أعوام على مستوى السكان. لكن الباحثين يشيرون إلى أنّ القدرة الجيدة على الحركة لدى المعمّرين قد تكون أيضاً نتيجة لتمتعهم بصحة أفضل، وليس بالضرورة سبباً مباشراً لوصولهم إلى هذا العمر.

وتشير المراجعة كذلك إلى أهمية عوامل أخرى، من بينها المرونة النفسية والتفاؤل والشعور بالهدف في الحياة والدعم الاجتماعي، إلى جانب العوامل الوراثية. وتُقدّر مساهمة العوامل الجينية في الاختلافات الفردية في طول العمر عادةً بنحو 20 إلى 30 في المئة، مع وجود تقديرات أعلى في بعض الدراسات الحديثة بحسب طريقة احتساب العوامل الخارجية.

وخلص الباحثون إلى أنّ طول العمر الاستثنائي لا يمكن اختزاله في حمية أو عادة أو "سرّ" واحد، إذ تتداخل عوامل عديدة في تحديد المدة التي يعيشها الإنسان. كما شدّدوا على أنّ معظم الأدلة المتوافرة تستند إلى دراسات رصدية، فيما لا تزال الدراسات القادرة على إثبات علاقة سببية مباشرة بين سلوك محدد وبلوغ سنّ المئة محدودة.

المصدر

صحة وتغذية

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