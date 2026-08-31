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يسخرون من الآخرين باستمرار… ماذا يكشف علم النفس عن شخصياتهم؟
صحة وتغذية
2026-08-31 | 09:50
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يسخرون من الآخرين باستمرار… ماذا يكشف علم النفس عن شخصياتهم؟
تشير أبحاث وتقارير في علم النفس إلى أن لجوء بعض الأشخاص إلى السخرية من الآخرين أو استخدام المزاح المؤذي لا يرتبط دائمًا بقسوة الطباع أو بالرغبة في إلحاق الأذى فحسب، بل قد تقف وراءه مجموعة من الدوافع والعوامل النفسية والاجتماعية.
ويوضح مختصون أن هذا السلوك قد يرتبط بـ"التعلّم الاجتماعي"، إذ يكتسب الفرد بعض أنماط السخرية من بيئته الأسرية أو الاجتماعية أو من المحتوى الذي يتعرض له منذ الصغر، من دون إدراك تأثيرها السلبي في الآخرين.
كما قد يلعب تدني تقدير الذات والشعور بعدم الأمان دورًا في هذا السلوك، إذ قد يحاول بعض الأشخاص تسليط الضوء على عيوب الآخرين أو أخطائهم لصرف الانتباه عن شعورهم بالنقص أو عدم الثقة بالنفس.
وتدخل "المقارنة الاجتماعية" أيضًا ضمن العوامل المحتملة، إذ يمكن أن تمنح السخرية من أخطاء الآخرين الشخص شعورًا مؤقتًا بالتفوّق أو الكفاءة.
كذلك، قد يرتبط انخفاض مستوى الذكاء العاطفي بصعوبة إدراك مشاعر الآخرين أو تقدير مدى الإحراج والأذى الذي قد تسببه بعض التعليقات الساخرة. وقد تؤدي ديناميكيات الجماعة والرغبة في نيل القبول الاجتماعي دورًا أيضًا، خصوصًا عندما تصبح السخرية من شخص آخر وسيلة للاندماج مع المجموعة أو لفت الانتباه.
ويحذّر المختصون من أن السخرية القائمة على الإقصاء أو الإذلال، خصوصًا عندما تكون متكررة، قد تترك آثارًا عاطفية سلبية وتؤثر في تقدير الشخص لذاته وثقته بنفسه.
ويكمن الفارق الأساسي بين الدعابة الصحية والمزاح المؤذي في الاحترام المتبادل؛ فالفكاهة الإيجابية يمكن أن تعزز الروابط الاجتماعية وتخفف التوتر، في حين تتحول السخرية إلى سلوك مؤذٍ عندما تأتي على حساب مشاعر الآخرين وكرامتهم.
المصدر
صحة وتغذية
السخرية
السخرية من الاخر
تنمر
شخصية المتنمر
نفسية المتنمر
علم النفس
تحليل شخصية.
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