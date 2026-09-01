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قبل أن تخلد إلى النوم… طعام يساعدك وعادة عليك تجنّبها

صحة وتغذية
2026-09-01 | 09:50
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قبل أن تخلد إلى النوم… طعام يساعدك وعادة عليك تجنّبها
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قبل أن تخلد إلى النوم… طعام يساعدك وعادة عليك تجنّبها

قد لا يقتصر تحسين جودة النوم على عدد الساعات التي يقضيها الشخص في السرير، بل قد يبدأ من طريقة تناول الطعام خلال اليوم. وبحسب اختصاصية التغذية المسجلة إيرين بالينسكي-وايد، فإنّ الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم واختيار أطعمة معينة قد يساعدان في الحصول على نوم أكثر راحة واستعادة للطاقة.

وتوضح بالينسكي-وايد أنّ الجمع بين البروتينات قليلة الدهون والكربوهيدرات بطيئة الهضم والدهون الصحية في الوجبات والوجبات الخفيفة يساعد على استقرار مستويات الغلوكوز، وهو ما تعتبره من أهم الخطوات لدعم النوم. كما تشير إلى أنّ الاستيقاظ ليلًا وصعوبة العودة إلى النوم قد يرتبطان أحيانًا بتقلبات مستويات السكر في الدم، وليس بالضرورة بالأرق وحده.

ومن بين الأطعمة التي تلفت إليها الاختصاصية الكرز الحامض أو عصيره الطبيعي 100 بالمئة، لاحتوائه على مستويات مرتفعة طبيعيًا من الميلاتونين، وهو هرمون يرتبط بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. وتوصي لمن يعانون مشكلات في النوم بنحو 4 إلى 6 أونصات من العصير، أو ما يقارب ربع كوب من الكرز الحامض المجفف. إلّا أنّ الدراسات حول تأثير الكرز الحامض في مدة النوم وجودته لا تزال محدودة ومتباينة.

كما يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، مثل المكسرات والبذور وزيت الزيتون والأفوكادو، أن تكون جزءًا من نظام غذائي داعم للنوم. وفي المقابل، تحذر بالينسكي-وايد من الإفراط في تناول الكافيين، خصوصًا بعد الظهر أو في المساء، لأنه منبه قد يجعل الاستغراق في النوم والحصول على نوم عميق أكثر صعوبة.

وتنصح الاختصاصية بالتوقف عن تناول الكافيين قبل موعد النوم بنحو 10 ساعات، معتبرة أنّ الكمية المثالية يوميًا لا تتجاوز 300 ملغ بالنسبة إلى توصيتها. وفي المقابل، تشير إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) إلى أنّ تناول ما يصل إلى 400 ملغ يوميًا لا يرتبط عادة بآثار سلبية لدى معظم البالغين، مع اختلاف القدرة على تحمّل الكافيين من شخص إلى آخر.
 

صحة وتغذية

نوم

طعام قبل النوم

نوم افضل.

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