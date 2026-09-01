الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبل أن تخلد إلى النوم… طعام يساعدك وعادة عليك تجنّبها
صحة وتغذية
2026-09-01 | 09:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قبل أن تخلد إلى النوم… طعام يساعدك وعادة عليك تجنّبها
قد لا يقتصر تحسين جودة النوم على عدد الساعات التي يقضيها الشخص في السرير، بل قد يبدأ من طريقة تناول الطعام خلال اليوم. وبحسب اختصاصية التغذية المسجلة إيرين بالينسكي-وايد، فإنّ الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم واختيار أطعمة معينة قد يساعدان في الحصول على نوم أكثر راحة واستعادة للطاقة.
وتوضح بالينسكي-وايد أنّ الجمع بين البروتينات قليلة الدهون والكربوهيدرات بطيئة الهضم والدهون الصحية في الوجبات والوجبات الخفيفة يساعد على استقرار مستويات الغلوكوز، وهو ما تعتبره من أهم الخطوات لدعم النوم. كما تشير إلى أنّ الاستيقاظ ليلًا وصعوبة العودة إلى النوم قد يرتبطان أحيانًا بتقلبات مستويات السكر في الدم، وليس بالضرورة بالأرق وحده.
ومن بين الأطعمة التي تلفت إليها الاختصاصية الكرز الحامض أو عصيره الطبيعي 100 بالمئة، لاحتوائه على مستويات مرتفعة طبيعيًا من الميلاتونين، وهو هرمون يرتبط بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. وتوصي لمن يعانون مشكلات في النوم بنحو 4 إلى 6 أونصات من العصير، أو ما يقارب ربع كوب من الكرز الحامض المجفف. إلّا أنّ الدراسات حول تأثير الكرز الحامض في مدة النوم وجودته لا تزال محدودة ومتباينة.
كما يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، مثل المكسرات والبذور وزيت الزيتون والأفوكادو، أن تكون جزءًا من نظام غذائي داعم للنوم. وفي المقابل، تحذر بالينسكي-وايد من الإفراط في تناول الكافيين، خصوصًا بعد الظهر أو في المساء، لأنه منبه قد يجعل الاستغراق في النوم والحصول على نوم عميق أكثر صعوبة.
وتنصح الاختصاصية بالتوقف عن تناول الكافيين قبل موعد النوم بنحو 10 ساعات، معتبرة أنّ الكمية المثالية يوميًا لا تتجاوز 300 ملغ بالنسبة إلى توصيتها. وفي المقابل، تشير إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) إلى أنّ تناول ما يصل إلى 400 ملغ يوميًا لا يرتبط عادة بآثار سلبية لدى معظم البالغين، مع اختلاف القدرة على تحمّل الكافيين من شخص إلى آخر.
المصدر
صحة وتغذية
نوم
طعام قبل النوم
نوم افضل.
التالي
النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع قد يكون مفيدًا للقلب… دراسة جديدة تكشف
يسخرون من الآخرين باستمرار… ماذا يكشف علم النفس عن شخصياتهم؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-19
إعادة رياض سلامة إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام والدواء
أخبار لبنان
2026-08-19
إعادة رياض سلامة إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام والدواء
0
صحة وتغذية
2026-06-14
حفنة من الجوز قبل النوم... دراسة تكشف تأثيراً مفاجئاً على الصحة
صحة وتغذية
2026-06-14
حفنة من الجوز قبل النوم... دراسة تكشف تأثيراً مفاجئاً على الصحة
0
صحة وتغذية
2026-08-02
هل يمنعكم الحر من النوم؟ إليكم أفضل النصائح لمواجهة الليالي الحارة
صحة وتغذية
2026-08-02
هل يمنعكم الحر من النوم؟ إليكم أفضل النصائح لمواجهة الليالي الحارة
0
صحة وتغذية
2026-07-13
دراسة تحذّر: الشخير أثناء النوم قد يؤدّي للموت أو خسارة الوظيفة
صحة وتغذية
2026-07-13
دراسة تحذّر: الشخير أثناء النوم قد يؤدّي للموت أو خسارة الوظيفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:03
انتهت العطلة وبدأ العمل؟... نصائح للتغلب على "كآبة العودة" واستعادة النشاط
صحة وتغذية
10:03
انتهت العطلة وبدأ العمل؟... نصائح للتغلب على "كآبة العودة" واستعادة النشاط
0
صحة وتغذية
09:57
النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع قد يكون مفيدًا للقلب… دراسة جديدة تكشف
صحة وتغذية
09:57
النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع قد يكون مفيدًا للقلب… دراسة جديدة تكشف
0
صحة وتغذية
2026-08-31
يسخرون من الآخرين باستمرار… ماذا يكشف علم النفس عن شخصياتهم؟
صحة وتغذية
2026-08-31
يسخرون من الآخرين باستمرار… ماذا يكشف علم النفس عن شخصياتهم؟
0
صحة وتغذية
2026-08-29
"تنفّس الصندوق"… تقنية بسيطة قد تهدّئ التوتر والقلق خلال دقائق
صحة وتغذية
2026-08-29
"تنفّس الصندوق"… تقنية بسيطة قد تهدّئ التوتر والقلق خلال دقائق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-29
الأعرجي للجزيرة: التعاون والتنسيق الأمني بين دول الخليج والعراق وإيران مطلوب
آخر الأخبار
2026-08-29
الأعرجي للجزيرة: التعاون والتنسيق الأمني بين دول الخليج والعراق وإيران مطلوب
0
أخبار لبنان
2026-08-30
تعميم صورة سيّدة مجهولة الهوية عُثرَ عليها في ديك المحدي
أخبار لبنان
2026-08-30
تعميم صورة سيّدة مجهولة الهوية عُثرَ عليها في ديك المحدي
0
أخبار لبنان
2026-08-31
المالية حولت المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين الى مصرف لبنان
أخبار لبنان
2026-08-31
المالية حولت المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين الى مصرف لبنان
0
آخر الأخبار
2026-01-08
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله وهو يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين وسيعقد جلسات خاصة في هذا الصدد
آخر الأخبار
2026-01-08
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله وهو يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين وسيعقد جلسات خاصة في هذا الصدد
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
0
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
0
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الوفد اللبناني يستكمل جولته في دبي... ومن جبل علي أحد أكبر موانئ العالم يبحث عن نموذج لمرافئه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الوفد اللبناني يستكمل جولته في دبي... ومن جبل علي أحد أكبر موانئ العالم يبحث عن نموذج لمرافئه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بكين تجمع أوراقها قبل لقاء شي - ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بكين تجمع أوراقها قبل لقاء شي - ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
نفق حزب الله في تلال علي الطاهر.. هل اقتربت المواجهة العسكرية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:08
نفق حزب الله في تلال علي الطاهر.. هل اقتربت المواجهة العسكرية؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 1-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 1-9-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أخبار لبنان
03:19
الأسمر: نسعى إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة
أخبار لبنان
03:19
الأسمر: نسعى إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة
3
فنّ
04:11
"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
فنّ
04:11
"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
4
حال الطقس
03:48
طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
03:48
طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل
5
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون: نحن لسنا ضد الأحزاب لكن عليها أن تلعب دورا ايجابياً في بناء الدولة لا تدميرها
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون: نحن لسنا ضد الأحزاب لكن عليها أن تلعب دورا ايجابياً في بناء الدولة لا تدميرها
6
فنّ
02:24
بعد 30 عامًا... إدانة زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب توباك شاكور
فنّ
02:24
بعد 30 عامًا... إدانة زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب توباك شاكور
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 1-9-2026
اسرار
23:38
أسرار الصحف 1-9-2026
8
فنّ
09:01
"فرحة عمري وأجمل شي بحياتي"… كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالا بلحظات مؤثرة
فنّ
09:01
"فرحة عمري وأجمل شي بحياتي"… كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالا بلحظات مؤثرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More