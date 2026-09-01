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انتهت العطلة وبدأ العمل؟... نصائح للتغلب على "كآبة العودة" واستعادة النشاط
صحة وتغذية
2026-09-01 | 10:03
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انتهت العطلة وبدأ العمل؟... نصائح للتغلب على "كآبة العودة" واستعادة النشاط
مع انتهاء العطلة الصيفية والعودة إلى العمل، قد يجد كثيرون أنفسهم أمام منبّه صباحي يعيدهم فجأة إلى روتين الحياة اليومية، ورسائل إلكترونية متراكمة تنتظر الرد. وبعد أيام من السهر والاستيقاظ المتأخر والاستمتاع بالوقت مع العائلة أو بعيدًا عن ضغوط العمل، قد تكون العودة إلى المكتب صعبة، حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحبون وظائفهم.
وينصح خبراء بالعودة تدريجيًا إلى وتيرة العمل، بدل محاولة إنجاز أصعب المهام فورًا. ويمكن البدء بمهام صغيرة وسريعة تمنح شعورًا بالإنجاز وتساعد على استعادة الزخم، مع تخفيف التوقعات في اليوم الأول قدر الإمكان. كما قد يكون من المفيد تخصيص وقت لترتيب البريد الإلكتروني المتراكم بدل ملء اليوم بالاجتماعات، ومنح النفس مساحة ذهنية للانتقال من أجواء العطلة إلى العمل.
ومن الطرق الأخرى للتخفيف من حدة العودة، الاحتفاظ ببعض العادات الممتعة التي رافقت العطلة ودمجها في الحياة اليومية. فقد يكون ذلك عبر إعداد أطباق من المطبخ المفضّل، أو القيام بنزهة مسائية، أو القراءة قبل النوم، أو تناول الطعام بعيدًا عن الشاشات، أو ببساطة قضاء وقت أطول في الهواء الطلق.
كما ينصح الخبراء بمحاولة اكتشاف المنطقة التي نعيش فيها بعين السائح، وزيارة أماكن ومعالم يتمّ تجاهلها في الحياة اليومية.
وفي حال استمرت مشاعر الضيق أو ازدادت حدتها، فقد تكون "كآبة العودة" أكثر من مجرد حنين إلى العطلة، وربما تستدعي التفكير في طبيعة الوظيفة نفسها. ويشير الخبراء إلى أن مدة المشاعر وشدتها يمكن أن تكونا مؤشرًا على وجود مشكلة أعمق، مع التحذير من اتخاذ قرارات متسرعة بترك العمل. والأفضل هو منح النفس وقتًا للتفكير في أسباب عدم الرضا وكيفية إجراء تغيير مدروس.
وأخيرًا، قد يساعد التخطيط للعطلة المقبلة على استعادة الحافز، إذ إنّ انتظار الرحلة بحد ذاته يمكن أن يعزز الشعور بالسعادة. وتشير أبحاث إلى أنّ العطلات التي تتضمن نشاطًا بدنيًا، مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة والاستكشاف، قد تمنح شعورًا أكبر بالانتعاش مقارنة بقضاء الوقت بالكامل إلى جانب المسبح. كما أنّ العطلات القصيرة والمتكررة قد توفر فوائد نفسية مستدامة أكثر من الإجازات الطويلة التي تتطلب عودة أصعب إلى العمل.
المصدر
صحة وتغذية
نهاية العطلة
نهاية الصيف
اكتئاب الشتاء
العودة الى العمل
العودة الى المدرسة
نصائح.
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