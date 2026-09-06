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إنجاز طبي غير مسبوق… كلية خنزير معدّلة وراثيًا تعمل داخل جسم إنسان 271 يومًا

صحة وتغذية
2026-09-06 | 05:35
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إنجاز طبي غير مسبوق… كلية خنزير معدّلة وراثيًا تعمل داخل جسم إنسان 271 يومًا
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إنجاز طبي غير مسبوق… كلية خنزير معدّلة وراثيًا تعمل داخل جسم إنسان 271 يومًا

سجّلت كلية مأخوذة من خنزير معدّل وراثيًا إنجازًا طبيًا لافتًا، بعدما واصلت العمل داخل جسم رجل أميركي لمدة 271 يومًا، في أطول مدة مسجّلة حتى الآن لزراعة كلية من خنزير في إنسان. وقال تيم أندروز إنّ العملية منحته "الأمل" وجنّبته الخضوع لأشهر من غسيل الكلى، إلى حين العثور على متبرع بشري مناسب.

وأُجريت عملية الزرع لأندروز، الذي كان يعاني من الفشل الكلوي في مراحله النهائية نتيجة إصابته بمرض السكري من النوع الثاني، في 25 كانون الثاني 2025، حين كان يبلغ 66 عامًا. وبدأت الكلية المزروعة بالعمل فورًا، واستمرت في أداء وظائفها لمدة 271 يومًا، قبل أن تتراجع كفاءتها وتُزال في تشرين الأول من العام نفسه.

وعاد أندروز بعد ذلك إلى غسيل الكلى لمدة 82 يومًا، إلى أن خضع في كانون الثاني 2026 لعملية زرع كلية من متبرع بشري، وهي تعمل بشكل جيد حتى الآن.

وتأتي هذه التجربة في ظل النقص الحاد في الأعضاء البشرية المتاحة للزرع، فيما يعمل العلماء على تطوير تقنية زراعة الأعضاء بين الأنواع (Xenotransplantation) بوصفها خيارًا محتملًا للمرضى الذين قد ينتظرون سنوات للحصول على عضو بشري مناسب.

ولخفض احتمالات رفض الجسم للعضو المزروع، استخدم الباحثون كلية من خنزير صغير من سلالة يوكاتان خضع لـ69 تعديلًا جينيًا، بهدف زيادة توافق أعضائه مع جسم الإنسان وتقليل مخاطر الرفض المناعي وانتقال بعض مسببات العدوى.

ورغم ظهور مؤشرات مبكرة إلى مهاجمة الجهاز المناعي للكلية، تمكّن الأطباء من السيطرة عليها من خلال تعديل العلاج الدوائي. لكن بعد نحو ستة أشهر، بدأت الأوعية الدموية الدقيقة داخل الكلية تتضرر، ما أدى إلى التهابها وتراجع وظائفها تدريجيًا، فيما لا تزال الأسباب الدقيقة وراء ذلك قيد الدراسة.

ويرى فريق مستشفى "ماس جنرال بريغهام" أن التجربة تكشف عن الإمكانات الواعدة لزراعة الأعضاء الحيوانية، وفي الوقت نفسه تسلّط الضوء على التحديات الطبية والمناعية التي لا تزال بحاجة إلى معالجة. وقد تتيح هذه التقنية مستقبلًا استخدام الكلى الحيوانية كـ«جسر» مؤقت للمرضى إلى حين توافر كلية بشرية مناسبة.

المصدر

صحة وتغذية

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