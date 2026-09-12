من الجسم إلى الدماغ… هل يقف الالتهاب وراء بعض اضطرابات الصحة النفسية؟

يُعدّ الالتهاب استجابة طبيعية لجهاز المناعة تجاه الإصابة أو العدوى، إذ تتجه الخلايا المناعية إلى موضع الإصابة لمحاربة مسببات المرض والمساعدة في ترميم الأنسجة. إلا أن الالتهاب قد يرافق أيضًا بعض الأمراض المزمنة، فيما يرتبط الالتهاب منخفض الدرجة بعوامل عدة، من بينها السمنة والتقدم في العمر. ويُعدّ ارتفاع مستويات بعض جزيئات المناعة المعروفة باسم «السيتوكينات» في الدم أحد المؤشرات التي يستخدمها الباحثون لدراسة الالتهاب.



ولا يقتصر تأثير بعض السيتوكينات على الجسم، إذ يمكن أن تمتد آثارها إلى الدماغ والحالة المزاجية. ويوضح البروفيسور دانيال إم. ديفيس، رئيس قسم علوم الحياة في إمبريال كوليدج لندن، أن تأثير جهاز المناعة قد يتجاوز الأعراض الجسدية ليطال الحالة النفسية أيضًا.



وأشارت دراسات أُجريت على مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي إلى أن بعض العلاجات المضادة للالتهاب التي تستهدف سيتوكينات محددة قد تترافق أيضًا مع تحسن في المزاج، ما دفع الباحثين إلى دراسة العلاقة المحتملة بين نشاط جهاز المناعة ووظائف الدماغ بصورة أعمق.



وفي إحدى الدراسات التي شملت نحو 5 آلاف طفل، تبيّن أن الأطفال الذين سجلوا مستويات أعلى من المتوسط من السيتوكين IL-6 في سن التاسعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، رغم عدم ظهور مؤشرات على الاكتئاب لديهم في مرحلة الطفولة. كما أظهرت أبحاث أخرى لدى البالغين وجود ارتباط بين بعض الأمراض المرتبطة باضطرابات جهاز المناعة والتشخيص السابق باضطرابات نفسية، من بينها الاكتئاب والقلق.



لكن هذه النتائج لا تثبت أن الالتهاب يسبب الاكتئاب أو القلق بصورة مباشرة. فلا يزال العلماء يحاولون تحديد طبيعة العلاقة واتجاهها، وما إذا كان الالتهاب يساهم في ظهور بعض الاضطرابات النفسية، أو أن عوامل أخرى مشتركة تقف وراء الاثنين.



ويؤكد ديفيس أن الأدلة المتزايدة تكشف عن تداخل مهم بين جهاز المناعة والدماغ والصحة النفسية، إلا أن المعرفة الحالية لا تزال غير كافية لاستخدام استهداف الالتهاب علاجًا عامًا للاكتئاب أو القلق. ويبقى تحديد المكونات المناعية التي يمكن استهدافها بأمان وفعالية أحد الأسئلة التي تسعى الأبحاث المستقبلية إلى الإجابة عنها.