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رفع الأثقال في مواجهة الحزن... حصص رياضية تحوّل الألم إلى قوة
صحة وتغذية
2026-09-12 | 05:06
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رفع الأثقال في مواجهة الحزن... حصص رياضية تحوّل الألم إلى قوة
تتزايد في الآونة الأخيرة ظاهرة دمج المشاعر بالأنشطة الرياضية، إذ أصبحت الصالات الرياضية في عدد من المدن الأميركية مساحة للتعامل مع الحزن والخوف والانكسار.
ويلجأ البعض إلى اختيار حصص التدريب وفقًا لحالتهم النفسية، بدءًا من ركوب الدراجات للتنفيس عن الغضب، وصولًا إلى اليوغا المخصّصة للتخفيف من القلق، ورفع الأثقال للتعامل مع مشاعر الحزن والفقد.
وفي هذا السياق، برزت مبادرة "Grief, Sweat & Tears" في نيويورك، التي أسّستها بيتسي كابلان عقب وفاة والدها، لتنظيم حصص رياضية شهرية تجمع بين التمارين البدنية والدعم العاطفي.
وفي إحدى الحصص الأخيرة، التي أدارتها المدربة سيلفيا بوروفسكا، خاض المشاركون تجربة مؤثرة، إذ طلبت منهم حمل أثقل وزن ممكن وتخيّل أنه يجسّد ثقل الفقد، ثم أداء تمارين الرفعة المميتة لفترات زمنية ترمز إلى السنوات أو الأشهر التي مرّت على رحيل أحبّتهم.
وشاركت بوروفسكا تجربتها الشخصية للمرة الأولى، مستحضرةً وفاة والدتها، في محاولة لمساندة المشاركين في المبادرة، التي استقطبت نحو 400 شخص خلال ستة أشهر.
وساهمت هذه الحصص في تحقيق نتائج إيجابية على المستويين النفسي والاجتماعي، إذ أتاحت للمشاركين تكوين صداقات وعلاقات جديدة مع أشخاص يتفهّمون آلامهم، من دون الشعور بالضغط للتحدّث عنها.
كما أشارت تجارب مماثلة في مراكز رياضية ونفسية إلى أن هذه الأنشطة قد تساهم في التخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، من خلال الجمع بين النشاط البدني والشعور بالأمان والتواصل الإنساني.
ورغم دعم أطباء واختصاصيين نفسيين لمثل هذه المساحات لما توفّره من دعم مجتمعي، فإنهم يحذّرون من الاعتماد على الرياضة وحدها كبديل عن العلاج النفسي، ويشدّدون على ضرورة مراعاة الجاهزية الجسدية وعدم إغفال الاستشارة المتخصّصة عند التعامل مع الصدمات والآلام النفسية العميقة.
المصدر
صحة وتغذية
علاج اكتئاب
تخفيف الحزن
رياضة
تمارين رياضية
حمل أثقال.
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