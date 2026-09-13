الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسنانك تدفع ثمن توترك… هل يتزايد صرير الأسنان بين الشباب؟

صحة وتغذية
2026-09-13 | 13:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسنانك تدفع ثمن توترك… هل يتزايد صرير الأسنان بين الشباب؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسنانك تدفع ثمن توترك… هل يتزايد صرير الأسنان بين الشباب؟

يحذّر أطباء أسنان من تزايد حالات صرير الأسنان، ولا سيما بين فئة الشباب، وسط مؤشرات على ارتباط هذه المشكلة بمستويات التوتر والضغط النفسي المتزايدة.
 
وتشير بعض الدراسات إلى أنّ نحو شخص من كل أربعة قد يعاني من هذه الحالة، رغم أنّ كثيرين قد لا يدركون إصابتهم بها قبل ظهور الأعراض.

ويُستخدم مصطلح صرير الأسنان لوصف حركات مختلفة للفك، تشمل الضغط على الأسنان وطحنها وشدّ الفك ودفعه. وقد يحدث ذلك أثناء النوم أو خلال النهار، ومن أبرز علاماته تآكل الأسنان أو تشققها، والصداع وآلام الوجه صباحاً، وتيبس الفك، واضطراب النوم والتعب خلال النهار، إضافة إلى حساسية الأسنان وآلام الأذن أو المنطقة المحيطة بالصدغين.
 
ويربط اختصاصيون بين صرير الأسنان والتوتر، إذ يمكن للضغط النفسي أن يضع الجسم في حالة "القتال أو الهروب"، ما يؤدي إلى توتر العضلات، بما فيها عضلات الفك.
 
وتعاني إيلا، البالغة 31 عاماً، من صرير الأسنان أثناء النوم، ما تسبب لها بآلام شديدة في الفك وصداع وتآكل في الأضراس، إلى درجة أصبحت فيها أسنانها مهددة بالتشقق أو الكسر.

وفي حالة إيلا، قررت الخضوع لعلاج يعتمد على حقن البوتوكس في عضلات الفك، ما ساعد على إرخائها وتقليل التوتر والألم وتحسين نومها. إلّا أنّ الأطباء يؤكدون أنّ معالجة الأعراض وحدها لا تكفي، إذ يجب البحث عن الأسباب الكامنة وراء صرير الأسنان، ومنها اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.
 
وفي بعض الحالات، قد يكون صرير الأسنان استجابة من الجسم للمساعدة في إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً أثناء النوم.

وتشمل خيارات العلاج ارتداء واقٍ للأسنان ليلاً لحمايتها، وعلاج اضطرابات التنفس أثناء النوم، والعلاج الفيزيائي، والعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، إلى جانب تغييرات في نمط الحياة للحد من التوتر وتحسين النوم، مثل ممارسة الرياضة والتقليل من الكحول والإقلاع عن التدخين وتحسين النظام الغذائي.
 
وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى حقن البوتوكس. ويؤكد الخبراء في الوقت نفسه أن صرير الأسنان ليس ضاراً دائماً، إذ إنّ حركة الفك تحفّز إفراز اللعاب، ما يساعد في تنظيف الفم وحماية الأسنان ودعم عملية الهضم، فيما تشير أبحاث أولية إلى أنّ المضغ قد يرتبط أيضاً بتحفيز تدفق الدم إلى الدماغ.
 

صحة وتغذية

أطباء أسنان

تحذير

تزايد

حالات

صرير الأسنان

فئة الشباب

الشباب

التوتر

الضغط النفسي.

LBCI التالي
لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟
خلّ التفاح لخسارة الوزن… حقيقة مثبتة أم مجرّد وهم شائع؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-23

نقابة أطباء الأسنان استنكرت الجريمة الإسرائيلية التي استهدفت طبيبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-20

215 ألف رسالة بعد سنين: ادفع جمرك تلفونك!

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-10

البستاني: الموازنة ليست مجرد أرقام لسنة واحدة بل رؤية مالية واضحة لمستقبل الدولة

LBCI
منوعات
2026-08-08

اكتشاف 103 مواقع أثرية في الرياض: نقوش تروي حياة الإنسان قبل آلاف السنين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
16:00

اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟

LBCI
صحة وتغذية
15:47

السمنة ليست مجرد رقم على الميزان… العلماء يقترحون طريقة جديدة لقياسها

LBCI
صحة وتغذية
14:26

لا تهملن عظامكن بعد سن الـ50… 10 نصائح يوصي بها الأطباء

LBCI
صحة وتغذية
14:21

لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:15

رويترز: وزير الخارجية العُماني يقول إنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده غدا في صلالة حرصا على الاجماع

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

غارتان تستهدفان المبنى المهدد في قصرنبا

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

ترامب: الولايات المتحدة وإيران ستنبشان وتزيلان كل "الغبار" النووي المدفون

LBCI
اسرار
2026-09-03

أسرار الصحف 4-9-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص

LBCI
عالم الطبخ
14:17

تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سوق الأحد.. عودة الحياة إلى تول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

علي الطاهر.. ردّ غائب وتفاهمات غامضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المعاش ثابت.. والغلا طاير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:44

طقس حار يسيطر على لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
02:54

الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء

LBCI
منوعات
05:48

PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:01

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
رياضة
07:11

اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز

LBCI
أخبار دولية
03:40

فرنسا تبدي "أسفها" لواشنطن بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
02:02

بلدية كفرشوبا تعلن ان رئيسها بخير بعد التحقيق معه من قبل دورية اسرائيلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More