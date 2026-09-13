الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟

صحة وتغذية
2026-09-13 | 14:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟

قد تبدو مشكلات الأسنان والفم بسيطة أو قابلة للتجاهل، إلّا أنّ أبحاثاً متزايدة تشير إلى أنّ الفم قد يكون مؤشراً مبكراً على صحة الجسم عموماً، وقد يكشف علامات مرتبطة بأمراض مزمنة، بينها السكري وأمراض القلب وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطان.
 
ويضم الفم مليارات البكتيريا، وعندما تلتهب اللثة أو تنزف، يمكن للبكتيريا أن تصل إلى مجرى الدم وتؤثر في أعضاء أخرى.

ومن أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه ألم الأسنان، وتورم اللثة أو نزيفها، وتخلخل الأسنان، ورائحة الفم أو الطعم الكريه المستمر، إضافة إلى التقرحات التي لا تلتئم.
 
ويوضح أطباء الأسنان أن ألم الأسنان غالباً ما يظهر في مرحلة متقدمة من التسوس، بعدما يصل الضرر إلى العصب. وفي حال ترك الالتهاب من دون علاج، قد يتطور إلى خراج وتنتشر العدوى إلى الفك والأنسجة المحيطة، فيما ارتبطت التهابات الأسنان واللثة المزمنة بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية.

أما نزيف اللثة وتورمها المستمر فقد يكونان من علامات التهاب اللثة أو مرض دواعم السن، الذي يمكن أن يؤدي في مراحله المتقدمة إلى تآكل العظم الداعم للأسنان وفقدانها. كما ارتبطت أمراض اللثة الشديدة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وصعوبة السيطرة على السكري.
 
وفي حالات نادرة، قد يكون تخلخل سن واحد من دون سبب واضح، مثل أمراض اللثة أو إصابة سابقة، مؤشراً إلى وجود كيس أو ورم في الفك، ما يستدعي إجراء فحوص متخصصة.

كذلك، قد تشير رائحة الفم الكريهة أو الطعم غير المستحب والمستمر إلى مشكلة تتجاوز سوء نظافة الفم، إذ يمكن أن تنتج عن تراكم البكتيريا أو جفاف الفم، كما قد ترتبط في بعض الحالات بأمراض مثل متلازمة شوغرن أو أمراض الكلى.
 
أما التقرحات أو الكتل أو البقع البيضاء أو الحمراء في الفم التي لا تلتئم خلال أسبوعين، فقد تكون علامة تستدعي الفحص للكشف المبكر عن سرطان الفم. كما يمكن أن ترتبط التقرحات المتكررة بنقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين B12، أو ببعض أمراض المناعة الذاتية.

وينصح الأطباء بتنظيف الأسنان مرتين يومياً بمعجون يحتوي على الفلورايد، واستخدام الخيط الطبي بانتظام، وتجنب التدخين وشرب كمية كافية من الماء، إلى جانب إجراء فحص وتنظيف احترافي للأسنان مرتين سنوياً على الأقل.
 
وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة أو السكري أو أمراض القلب إلى زيارات أكثر تواتراً. ويؤكد الخبراء أنّ العناية بالفم ليست منفصلة عن العناية بالصحة العامة، وأنّ الانتباه إلى التغيرات غير المعتادة فيه قد يساعد على اكتشاف بعض المشكلات الصحية في وقت مبكر.
 

صحة وتغذية

أسنان

فم

أطباء أسنان

مشكلات أسنان

أمراض مزمنة

السكري

أمراض القلب

أمراض الكبد

السرطان

ألم

بكتيريا

صحة.

LBCI التالي
لا تهملن عظامكن بعد سن الـ50… 10 نصائح يوصي بها الأطباء
أسنانك تدفع ثمن توترك… هل يتزايد صرير الأسنان بين الشباب؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-04

العلامة فضل الله: للصبر والثبات وعدم اليأس والسّقوط رغم فداحة ما يحصل

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-16

حماس: وفد الحركة اعتبر ما يقوم به الاحتلال سياسة تدميرية خطيرة يتوجب التوقف أمامها

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-31

ترامب: ما يحدث في إسبانيا مرعب وقد يحصل معنا الأمر نفسه إذا تولى الطرف الخطأ السلطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-21

هذه تفاصيل ما يحدث جنوبًا...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
16:00

اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟

LBCI
صحة وتغذية
15:47

السمنة ليست مجرد رقم على الميزان… العلماء يقترحون طريقة جديدة لقياسها

LBCI
صحة وتغذية
14:26

لا تهملن عظامكن بعد سن الـ50… 10 نصائح يوصي بها الأطباء

LBCI
صحة وتغذية
13:54

أسنانك تدفع ثمن توترك… هل يتزايد صرير الأسنان بين الشباب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:15

رويترز: وزير الخارجية العُماني يقول إنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده غدا في صلالة حرصا على الاجماع

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

غارتان تستهدفان المبنى المهدد في قصرنبا

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

ترامب: الولايات المتحدة وإيران ستنبشان وتزيلان كل "الغبار" النووي المدفون

LBCI
اسرار
2026-09-03

أسرار الصحف 4-9-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص

LBCI
عالم الطبخ
14:17

تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سوق الأحد.. عودة الحياة إلى تول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

علي الطاهر.. ردّ غائب وتفاهمات غامضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المعاش ثابت.. والغلا طاير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:44

طقس حار يسيطر على لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
02:54

الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء

LBCI
منوعات
05:48

PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:01

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
رياضة
07:11

اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز

LBCI
أخبار دولية
03:40

فرنسا تبدي "أسفها" لواشنطن بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
02:02

بلدية كفرشوبا تعلن ان رئيسها بخير بعد التحقيق معه من قبل دورية اسرائيلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More