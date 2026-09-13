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لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟
صحة وتغذية
2026-09-13 | 14:21
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لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟
قد تبدو مشكلات الأسنان والفم بسيطة أو قابلة للتجاهل، إلّا أنّ أبحاثاً متزايدة تشير إلى أنّ الفم قد يكون مؤشراً مبكراً على صحة الجسم عموماً، وقد يكشف علامات مرتبطة بأمراض مزمنة، بينها السكري وأمراض القلب وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطان.
ويضم الفم مليارات البكتيريا، وعندما تلتهب اللثة أو تنزف، يمكن للبكتيريا أن تصل إلى مجرى الدم وتؤثر في أعضاء أخرى.
ومن أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه ألم الأسنان، وتورم اللثة أو نزيفها، وتخلخل الأسنان، ورائحة الفم أو الطعم الكريه المستمر، إضافة إلى التقرحات التي لا تلتئم.
ويوضح أطباء الأسنان أن ألم الأسنان غالباً ما يظهر في مرحلة متقدمة من التسوس، بعدما يصل الضرر إلى العصب. وفي حال ترك الالتهاب من دون علاج، قد يتطور إلى خراج وتنتشر العدوى إلى الفك والأنسجة المحيطة، فيما ارتبطت التهابات الأسنان واللثة المزمنة بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية.
أما نزيف اللثة وتورمها المستمر فقد يكونان من علامات التهاب اللثة أو مرض دواعم السن، الذي يمكن أن يؤدي في مراحله المتقدمة إلى تآكل العظم الداعم للأسنان وفقدانها. كما ارتبطت أمراض اللثة الشديدة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وصعوبة السيطرة على السكري.
وفي حالات نادرة، قد يكون تخلخل سن واحد من دون سبب واضح، مثل أمراض اللثة أو إصابة سابقة، مؤشراً إلى وجود كيس أو ورم في الفك، ما يستدعي إجراء فحوص متخصصة.
كذلك، قد تشير رائحة الفم الكريهة أو الطعم غير المستحب والمستمر إلى مشكلة تتجاوز سوء نظافة الفم، إذ يمكن أن تنتج عن تراكم البكتيريا أو جفاف الفم، كما قد ترتبط في بعض الحالات بأمراض مثل متلازمة شوغرن أو أمراض الكلى.
أما التقرحات أو الكتل أو البقع البيضاء أو الحمراء في الفم التي لا تلتئم خلال أسبوعين، فقد تكون علامة تستدعي الفحص للكشف المبكر عن سرطان الفم. كما يمكن أن ترتبط التقرحات المتكررة بنقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين B12، أو ببعض أمراض المناعة الذاتية.
وينصح الأطباء بتنظيف الأسنان مرتين يومياً بمعجون يحتوي على الفلورايد، واستخدام الخيط الطبي بانتظام، وتجنب التدخين وشرب كمية كافية من الماء، إلى جانب إجراء فحص وتنظيف احترافي للأسنان مرتين سنوياً على الأقل.
وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة أو السكري أو أمراض القلب إلى زيارات أكثر تواتراً. ويؤكد الخبراء أنّ العناية بالفم ليست منفصلة عن العناية بالصحة العامة، وأنّ الانتباه إلى التغيرات غير المعتادة فيه قد يساعد على اكتشاف بعض المشكلات الصحية في وقت مبكر.
مصدر
صحة وتغذية
أسنان
فم
أطباء أسنان
مشكلات أسنان
أمراض مزمنة
السكري
أمراض القلب
أمراض الكبد
السرطان
ألم
بكتيريا
صحة.
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