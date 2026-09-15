هاتفك قد يكشف "المياه البيضاء"... ابتكار يحوّله إلى أداة لفحص العيون!

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في الهند أنّ الهواتف الذكية قد تصبح وسيلة فعّالة للمساعدة في مكافحة إعتام عدسة العين، أو ما يُعرف بـ"المياه البيضاء"، خصوصًا في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الطبية المتخصصة.



وتعتمد التقنية على قطعة بسيطة تُثبَّت على هاتف يعمل بنظام أندرويد، ومزوّدة بعدسة مكبّرة ومصباحَي LED وقالب من السيليكون لضبط الإضاءة والمسافة، بتكلفة إجمالية لا تتجاوز 200 دولار، تشمل الهاتف.



ويتميّز النظام بتكامله مع تطبيق للطب عن بُعد، يعمل بفاعلية حتى في حال ضعف الاتصال بالإنترنت.



وأظهرت نتائج الدراسة، التي شملت 1093 مريضًا في 19 مخيمًا ريفيًا، أنّ العاملين الصحيين تمكّنوا، بعد تدريب استغرق 3 ساعات فقط، من إجراء فحص للعين في أقل من دقيقتين ونصف.



وسجّلت التقييمات التي أجراها أطباء العيون عن بُعد تطابقًا بنسبة 96 في المئة مع الفحوصات المباشرة، لناحية اتخاذ قرار إحالة المريض إلى المستشفى.



ورغم هذه النتائج الواعدة، أكّد الباحثون أنّ الهاتف لا يحلّ محل الفحص الشامل الذي يجريه طبيب العيون، إذ أظهر موثوقية أقل في اكتشاف حالات أخرى، مثل أخطاء الانكسار وعتامة القرنية.



ويسعى الفريق حاليًا إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء فرز أولي للحالات، ما قد يساعد في إيصال الخبرات الطبية المتقدمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا حول العالم.