أخبروها أنّها مصابة بالسرطان... وبعد 11 عامًا من العلاج الكيميائي اكتشفت الصدمة!

كشفت مراجعات طبية عن فضيحة صحية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، بعدما خضعت المواطنة البريطانية بيكي جونز، البالغة من العمر 34 عامًا، لعلاج كيميائي مكثّف استمرّ 11 عامًا، إثر تشخيص خاطئ أبلغها بإصابتها بورم دماغي خبيث وأنّ أشهرًا معدودة فقط تفصلها عن الموت.



وتبيّن لاحقًا أنّ جونز لم تكن مصابة بأي ورم سرطاني، بل كانت تعاني من التهاب في الدماغ كان من الممكن علاجه بالأدوية.



وكان الطبيب الاستشاري، البروفيسور إيان براون، قد شخّص حالتها عام 2012 بورم أرومي دبقي من الدرجة الرابعة، وحثّها على الاستمرار في تناول دواء العلاج الكيميائي (TMZ)، متجاوزًا الإرشادات الطبية التي تحدّد العلاج بست دورات فقط، ومشكّكًا في نتائج الفحوصات الدورية التي لم تُظهر أي أثر للورم.



وعلى مدار أكثر من عقد، تسبّب العلاج غير الضروري في قلب حياة جونز رأسًا على عقب، إذ عانت من الغثيان المستمر والآلام الحادة والإرهاق اليومي، كما حُرمت من استكمال مسيرتها المهنية في مجال الشرطة، وابتعدت عن المناسبات الاجتماعية خوفًا من الإصابة بالعدوى.



ورغم تحذيرات الأطباء لها ولزوجها من احتمال عدم قدرتها على الإنجاب، رُزقت بطفلين وصفتهما بـ"المعجزة".



ولم تُكشف الحقيقة إلّا في أيار 2025، بعدما أوقفت جونز علاجها وأخضعت ملفها الطبي لتحليل مستقل.



وتُعدّ جونز اليوم واحدة من أكثر من 40 مريضًا يلاحقون مؤسسة "مستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير" (UHCW) قضائيًا.



وأشارت النتائج الأولية لمراجعة الكلية الملكية للأطباء (RCP) إلى أنّ المرضى كانوا يتلقّون جرعات علاجية مطوّلة من دون سند طبي، واصفةً ما حدث بأنّه "خيانة لثقة المرضى" وإخفاق سريري جسيم.



من جانبها، أكّدت المؤسسة الطبية فتح مراجعات مستقلة لآليات الإبلاغ والرقابة، ووضع تدابير أكثر صرامة على وصف العلاجات الكيميائية.