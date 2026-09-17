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كوب قهوة يوقظك طوال الليل وآخر لا يؤثر فيك… ما سرّ اختلاف تأثير الكافيين؟

صحة وتغذية
2026-09-17 | 07:23
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كوب قهوة يوقظك طوال الليل وآخر لا يؤثر فيك… ما سرّ اختلاف تأثير الكافيين؟
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كوب قهوة يوقظك طوال الليل وآخر لا يؤثر فيك… ما سرّ اختلاف تأثير الكافيين؟

يستطيع بعض الأشخاص تناول القهوة أو مشروبات الطاقة في ساعات المساء ثم النوم بسهولة، بينما يعاني آخرون الأرق بعد تناول كوب واحد فقط.
 
ويُعد الكافيين أكثر المواد النفسية التأثير استخداماً في العالم، إذ يستهلك البشر أكثر من ملياري كوب من القهوة يومياً، فضلاً عن وجوده في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاتة وبعض المكملات الرياضية.
 
ويساعد الكافيين على زيادة اليقظة والتركيز وتقليل الشعور بالتعب، لكنّه لا يمنح الجسم طاقة إضافية، بل يخفف الإحساس بالنعاس عبر تعطيل تأثير مادة "الأدينوزين" التي تتراكم في الدماغ خلال النهار.

ويكمن أحد أهم أسباب اختلاف تأثير الكافيين بين الأشخاص في المدة التي يبقى خلالها في الجسم. فبعد امتصاصه في الدم، يصل سريعاً إلى الدماغ، ثم يبدأ الكبد بتفكيكه عبر إنزيم معين قبل طرحه في البول. وقد تستغرق هذه العملية بين 6 و20 ساعة بحسب طبيعة كل شخص. ويرتبط معدل تفكيك الكافيين إلى حد كبير بجين يُعرف باسم CYP1A2، فيما تشير أبحاث حديثة إلى أنّ سرعة استقلابه قد تختلف أيضاً باختلاف الأصول الجينية.

ولا تقتصر العوامل المؤثرة على الجينات، إذ يمكن للتدخين أن يسرّع عملية تفكيك الكافيين في الكبد بشكل ملحوظ، بينما قد تؤدي بعض المضادات الحيوية وحبوب منع الحمل وأدوية أخرى إلى إبطائها، ما يجعل تأثير الكافيين يستمر لفترة أطول.
 
كما تتغير قدرة الجسم على التعامل معه خلال الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية. كذلك، يطوّر الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بانتظام درجة من التحمّل، فيصبحون أقل حساسية للكافيين، بينما قد تعود هذه الحساسية بعد التوقف عن تناوله لعدة أسابيع.

وينصح خبراء النوم بتجنب الكافيين قبل موعد النوم بست ساعات على الأقل، مع الإشارة إلى أنّ التوقيت المناسب يختلف من شخص إلى آخر. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) الحوامل بألا يتجاوز استهلاكهن 200 مليغرام من الكافيين يومياً، بينما تبقى النصيحة الأساسية لبقية البالغين هي الاعتدال نظراً لاختلاف درجة الحساسية.
 
ورغم أنّ الإفراط في تناوله قد يسبب القلق والصداع وتسارع ضربات القلب واضطرابات النوم، فإنّ حالات التسمم الشديد بالكافيين نادرة، وغالباً ما ترتبط بمنتجات مركزة. وفي المقابل، تشير دراسات امتدت لعقود إلى أنّ تناول القهوة باعتدال يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض الرئيسية، وقد يرتبط أيضاً بعمر أطول قليلاً، رغم عدم إثبات أنّ القهوة هي السبب المباشر لهذه الفوائد.
 

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