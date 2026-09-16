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الحبوب الكاملة قد تحمي القلب… إليك الكمية التي تحتاجها يومياً

صحة وتغذية
2026-09-16 | 08:47
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الحبوب الكاملة قد تحمي القلب… إليك الكمية التي تحتاجها يومياً
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الحبوب الكاملة قد تحمي القلب… إليك الكمية التي تحتاجها يومياً

تشير أبحاث واسعة إلى أنّ تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري من النوع الثاني، كما يساعد في الحفاظ على وزن صحي، وذلك بعدما راجع باحثون عشرات الدراسات لمعرفة الكمية التي قد تحقق فوائد ملموسة لصحة القلب والتمثيل الغذائي.

وأظهرت النتائج أنّ الفوائد تبدأ عند تناول نحو 90 غراماً من الحبوب الكاملة يومياً، أي ما يعادل ثلاث حصص تقريباً، وهي كمية يمكن الحصول عليها مثلاً من شريحتين من خبز القمح الكامل وطبق من دقيق الشوفان.
 
وارتبط تناول ثلاث إلى ست حصص يومياً بتحسن طفيف في مؤشرات صحية عدة، بينها الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار وضغط الدم والوزن ومحيط الخصر، وهي عوامل ترتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشمل مصادر الحبوب الكاملة الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل والفارو والفشار والكينوا، إذ تحتوي على جميع أجزاء الحبة الطبيعية، بخلاف الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والمنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، التي تفقد جزءاً كبيراً من الألياف والعناصر الغذائية خلال التصنيع.
 
ومع ذلك، يؤكد الخبراء أنّ إضافة بعض الحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي وحدها لا تكفي للوقاية من أمراض القلب، كما أنّ زيادة كمية الكربوهيدرات بشكل عام بهدف الوصول إلى عدد معين من الحصص قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

وينصح خبراء التغذية باستبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة تدريجياً، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالخضار والفواكه، والحد من الدهون المشبعة والسكريات المضافة والملح والأطعمة فائقة التصنيع والكحول.
 
وللتأكد من اختيار المنتجات الكاملة، يُنصح بقراءة قائمة المكونات على العبوة، والتأكد من أنّ الحبوب الكاملة هي المكوّن الأول، إذ إنّ بعض أنواع الخبز الداكن أو المنتجات التي تحمل عبارات مثل "متعددة الحبوب" قد تحتوي في معظمها على دقيق مكرر.
 

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