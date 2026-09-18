نعاس لا يُقاوم نهاراً: شعور قد يحمل إنذاراً صحياً

حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا من أنّ الرغبة الملحّة للنوم خلال النهار ليست مجرد نتيجة لقلة النوم أو الإرهاق اليومي، بل قد تكون مؤشراً تحذيرياً مبكراً على مشكلات صحية في القلب والأوعية الدموية، وعلى رأسها مرض ارتفاع ضغط الدم، خاصّةً إذا رافقها أرق وساعات نوم غير منتظمة ليلاً.



وأوضحت الدراسة، التي اعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 1700 شخص ونشر نتائجها موقع هيلث داي، أن الأشخاص الذين يعانون من النعاس المفرط نهاراً ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم القائم بالفعل بنسبة 52 بالمئة، بينما تزيد احتمالات إصابتهم به مستقبلاً بنسبة 74 بالمئة.

وترتفع هذه المخاطر لتتضاعف إلى أكثر من ضعفين حالياً وإلى أكثر من ثلاثة أضعاف مستقبلاً لدى الأشخاص الذين يستغرقون 30 دقيقة أو أكثر للدخول في النوم ليلاً.



وأكّد الباحثون أنّ هذه النتائج تستدعي الانتباه وعدم تجاهل النعاس المفرط كعرض عابر، داعين الأطبّاء لعدم الاقتصار على فحص انقطاع التنفس أثناء النوم فقط، بل تقييم صحة الأوعية الدموية والضغط مبكراً للوقاية من المضاعفات الخطيرة.