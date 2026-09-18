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هل يدمّر شرب الماء أثناء الأكل هضمك حقاً؟ العلم يكشف المفاجأة!
صحة وتغذية
2026-09-18 | 05:51
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هل يدمّر شرب الماء أثناء الأكل هضمك حقاً؟ العلم يكشف المفاجأة!
تستمرّ التساؤلات حول مدى صحة العادة الشائعة المتمثّلة في شرب الماء أثناء تناول الوجبات أو بعدها مباشرةً، حيث يسود انطباع قديم لدى الكثيرين بأن إدخال السوائل إلى المعدة في أوقات الطعام قد يؤدّي إلى خفض تركيز العصارات الهضمية والأحماض المعدية، مما يعيق عملية تفكيك الطعام ويسبب الخمل واضطرابات الهضم.
غير أنّ تقريراً طبياً مفصلاً أعدّه خبراء مؤسسة "مايو كلينك" يؤكّد أنّ الجهاز الهضمي البشري يمتلك آليات فسيولوجية متطوّرة ومعقّدة تتيح له التكيّف التامّ مع السوائل دون أن تتأثّر كفاءته الهضمية إطلاقاً. وأكّد التقرير أنّ الماء يعتبر جزءاً أصيلاً ومكمّلاً لحمض المعدة وسائر السوائل الحيوية كإفرازات اللعاب والدم، وتواجده مع الغذاء يساعد بفعالية على إتمام عملية الهضم بسلاسة.
وتتجلّى أهمية شرب الماء أثناء الأكل في دوره المباشر بتسهيل تفتيت الأطعمة المعقّدة وتذويب العناصر الغذائية ليتسنّى للجسم امتصاصها والاستفادة القصوى منها. كما يلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على مرونة الجهاز الهضمي وقوام الفضلات داخل الأمعاء، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تليين حركة القولون والوقاية الفعالة من مشكلات الإمساك المزمنة.
ورغم هذه الفوائد الشاملة ، يشدد التقرير على وجود استثناءات صحية محددة تتطلب الحذر، حيث يتعيّن على المصابين بأمراض القلب أو الكلى أو الكبد توخي الدقة وتحديد كميات السوائل المسموح بها يومياً بالتنسيق المباشر مع أطبائهم المعالجين لتجنّب إجهاد أجهزة الجسم.
وعلى صعيد إدارة الوزن، يشكّل شرب الماء برفقة الوجبات أداة ذكية وفعالة تختلف نتائجها باختلاف الأهداف الصحية لكل شخص. فالأفراد الذين يسعون إلى إنقاص أوزانهم أو ضبطها يجدون في شرب الماء أثناء الأكل خياراً مثالياً يزيد من الشعور بالامتلاء والشبع المبكر دون منح الجسم أي سعرات حرارية إضافية.
وعلى العكس من ذلك، يُنصَح الأشخاص الذين يحاولون زيادة أوزانهم أو يواجهون صعوبة في اكتساب السعرات بالحد من شرب السوائل في منتصف الوجبة، تجنباً لامتلاء المعدة بالماء السريع وتفادياً لفقدان الشهية قبل تناول الكميات الكافية من الطعام المغذي.
ولا تتوقف صحة الجهاز الهضمي عند حدود شرب الماء فحسب، بل يمتد الأمر إلى منظومة كاملة من السلوكيات النمطية التي يوصى بتبنيها، وفي مقدمتها التريّث ومضغ الطعام ببطء شديد، وإدراج كميات متوازنة من الألياف الغذائية ضمن الوجبات اليومية شريطة الاقتران بشرب قدر كافٍ من السوائل لضمان عملها بشكل صحيح.
علاوةً على ذلك، تلعب ممارسة النشاط البدني المنتظم دوراً حيوياً في تحفيز انقباضات الأمعاء ودفع الطعام بسلاسة، بالتوازي مع ضرورة تنظيم مواعيد الوجبات لإعطاء الجهاز الهضمي فترات راحة منتظمة، والعمل على التخفيف من التوتر العصبي والنفسي الذي ينعكس سريعاً على جودة الهضم واستقرار المعدة.
المصدر
صحة وتغذية
ماء مع الطعام
شرب ماء خلال الأكل
مشاكل هضمية
خسارة وزن.
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