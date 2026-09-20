أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رعشة يد استمرّت 10 سنوات تنتهي... جرّاح مصري يبهر العالم بعمليّة دقيقة في الدماغ

صحة وتغذية
2026-09-20 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رعشة يد استمرّت 10 سنوات تنتهي... جرّاح مصري يبهر العالم بعمليّة دقيقة في الدماغ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رعشة يد استمرّت 10 سنوات تنتهي... جرّاح مصري يبهر العالم بعمليّة دقيقة في الدماغ

في مشهد طبّي حبس الأنفاس ، وثّق جرّاح المخّ والأعصاب المصري، الدكتور علي صلاح، لحظة اختفاء الرعشة الناجمة عن مرض "باركنسون" أو الشلل الرعاش بشكل فوري داخل غرفة العمليات، بعد سنوات طويلة من معاناتها.

المقاطع المنشورة، والتي جاءت بموافقة المرضى، ومن بينهم المريض السعودي أحمد الزهراني الذي عانى من الرعشة لنحو 10 سنوات، أظهرت نجاح التدخل الجراحي في إيقاف الأعراض خلال ثوانٍ معدودة، مما أثار تفاعلاً كبيراً وإشادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعتمد هذه العملية على إدخال مسبار رفيع جداً عبر فتحة صغيرة في الجمجمة، وتوجيهه بدقّة متناهية إلى منطقة تُعرَف باسم "نواة المهاد" في الدماغ، ثم إجراء كيّ حراري للبؤرة المسؤولة عن إرسال الإشارات العصبية المسببة للرعشة. ولضمان أقصى درجات الأمان، يُجرى التدخل تحت تأثير التخدير الموضعي بحيث يظل المريض واعياً بالكامل، حيث يتحدث معه الفريق الطبي ويطلب منه تحريك أطرافه للتأكد من استهداف النقطة الصحيحة دون المساس بوظائف الحركة أو الكلام.

وأوضح الدكتور صلاح أنّ تحديد الموقع المستهدف يتمّ بدقّة تصل إلى أجزاء من المليمتر باستخدام تقنيات التخطيط بالرنين المغناطيسي والأشعّة المقطعية وأجهزة الملاحة الجراحية الحديثة.

ولقيت الفيديوهات صداً واسعاً من متابعين شاركوا تجارب مشابهة، إذ ذكر أحدهم أنه خضع لعملية مماثلة في الولايات المتحدة أنهت سنوات من عجزه عن تثبيت كوب في يده وغيرت حياته تماماً، بينما روى آخر قصة نجاح جراحة مماثلة لمسنّ سبعيني اختفت أعراضه بالكامل.
 
 وفي المقابل، نبّه آخرون إلى الخطورة العالية لهذه الجراحات ودقتها الحسّاسة التي لا تحتمل أي خطأ.

يُذكر أنّ تقنية الكيّ الحراري تُعدّ أحد الحلول الجراحية الفعّالة، إلى جانب تقنيات حديثة أخرى كالموجات فوق الصوتية المركزة الموجهة بالرنين المغناطيسي، والتي تتيح علاج البؤرة المسبّبة للرعشة دون الحاجة لأي شقّ جراحي.
 
 

صحة وتغذية

رعشة يد

رجفة

باركنسون

عملية للرجفة

جراح مصري.

3 دقائق مع الحمير: علاج سريع للحزن والتوتر لدى المراهقين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-09-17

بعد 10 سنوات من المعاناة... جراحة دقيقة توقف رعشة يد مريض في لحظات! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-05

بنغازي تبهر العالم… ونور العِلم يضيء سماء ليبيا من جديد

LBCI
رياضة
2026-07-11

المصريون يهاجمون الحكم الخطأ... عائلة فرنسية ريفية ضحية غضب مصري بسبب كأس العالم

LBCI
أخبار دولية
2026-07-28

هايتي تحدد كانون الأول موعدا لإجراء أول انتخابات منذ 10 سنوات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
04:47

3 دقائق مع الحمير: علاج سريع للحزن والتوتر لدى المراهقين

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-18

وزنك يتغيّر مرّات عدّة خلال اليوم نفسه؟ إليك التفسير العلمي لهذا اللغز

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-18

نعاس لا يُقاوم نهاراً: شعور قد يحمل إنذاراً صحياً

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-18

هل يدمّر شرب الماء أثناء الأكل هضمك حقاً؟ العلم يكشف المفاجأة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-08-14

مصلحة الاقتصاد في الشمال: ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات

LBCI
اقتصاد
2026-09-18

رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين

LBCI
اقتصاد
2026-09-19

بعثة صندوق النقد الدولي: السلطات اللبنانية تمكنت من الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي

LBCI
اقتصاد
2026-09-17

حملة "الاقتصاد" على المولدات... هذا ما قاله مدير حماية المستهلك للـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:33

سامي الجميّل في تكريم خمسينيي إقليم البترون: لا تعايش مع السلاح غير الشرعي وعلى الدولة تنفيذ قراراتها وعدم الانتظار

LBCI
أخبار لبنان
06:14

الراعي: الجنوب ليس ورقة تفاوض بل أرض لبنانية وأهله لهم حق الأمن والاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
05:49

فياض: آن الأوان لهذه السلطة أن تكفّ عن الرهانات الخاطئة

LBCI
أخبار دولية
14:51

تركيا: سننظر في الاحتياجات العسكرية السعودية في إطار اتفاق دفاعي

LBCI
رياضة
13:47

من هدير المحركات إلى دويّ السلة... نادي السيارات والسياحة في أجواء رياضية مميزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أوروبا تشدد الخناق على مواقع التواصل حماية للاطفال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قصر الصنوبر: هنا مرّ تاريخ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:33

طقس متقلب مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟

LBCI
أمن وقضاء
03:43

مساعدات أميركية للجيش اللبناني... 70 مستوعبًا من الذخائر تصل إلى مرفأ بيروت

LBCI
آخر الأخبار
00:59

التحكم المروري: تم قطع الطريق على جسر المديرج باتجاه ضهر البيدر بسبب اشغال تزفيت وتحويل السير الى طريق صوفر القديمة لحين الانتهاء من الاشغال

LBCI
أخبار لبنان
08:21

الجمارك تضبط متمّمات ومواد غذائية وتبغاً مهرباً في طرابلس وزغرتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قصر الصنوبر: هنا مرّ تاريخ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نساء يركضن بلا حجاب في طهران... هل تتغيّر إيران؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More