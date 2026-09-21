أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحذير لعشّاق القهوة: 5 أغذية لا تتناولوها مع قهوتكم

صحة وتغذية
2026-09-21 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحذير لعشّاق القهوة: 5 أغذية لا تتناولوها مع قهوتكم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تحذير لعشّاق القهوة: 5 أغذية لا تتناولوها مع قهوتكم

  يستمتع الكثير من عشّاق القهوة باحتسائها مع تناول وجبة تكمّل طعمها. غير أنّ بعض هذه الأطعمة قد تؤثّر سلباً على عمليّة الهضم وتمنع امتصاص عناصر غذائية مهمّة.

ومن بين هذه الأطعمة الشائعة، تبرز 5 خيارات يحذّر خبراء التغذية من تناولها إلى جانب القهوة:

1-الفواكه الحمضية:

قد يسبّب مزج القهوة بالحمضيات، كالبرتقال والليمون، انزعاجاً هضمياً شديداً، نظراً لارتفاع نسبة الحموضة في كل منهما. هذا الجمع يزيد من تهيج جدار المعدة وشعور الحرقة والغثيان، وتزداد حدة هذه الأعراض بوضوح لدى مصابي ارتجاع المريء.


2-الوجبات المقلية

تتميز المأكولات المقلية باحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة والأملاح. وعند تناولها بالتزامن مع القهوة، قد يرتفع خطر تأثير الكافيين السلبي على مستويات دهون الدم، ممّا يؤدّي إلى زيادة الكوليسترول الضارّ وتراجع النافع منه، مضاعفاً الإجهاد على صحة القلب والأوعية الدموية.



3-إضافة الحليب للقهوة

رغم انتشار هذه العادة، إلّا أنّ بعض البحوث تشير إلى أنّ القهوة قد تعيق قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم الموجود في الحليب. ويؤدي عدم امتصاص الكالسيوم بكفاءة إلى طرحه عن طريق البول، مما قد يؤثر مستقبلاً على كثافة العظام أو يرفع فرص تشكّل حصوات الكلى.



4-الأغذية العالية الصوديوم

تناول الأطعمة المفتوحة أو الوجبات الخفيفة المالحة، مثل المكسّرات والمقرمشات، مع القهوة يُشكّل عبئاً مضاعفاً على الدورة الدموية، إذ يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم موقتاً، ما يزيد من تأثير الصوديوم المرتفع، لذا يُنصح دائماً بالحدّ من الموالح لحماية القلب.



5- الأطعمة المخمّرة

مع أنّ المأكولات المخمّرة، مثل "الساوردو" واللبن اليوناني والمخبوزات كالـ"كرواسان"، غنيّة بالبكتيريا النافعة للأمعاء، إلّا أنّ تناولها برفقة القهوة قد يتسبّب في رفع حموضة الجهاز الهضمي، ممّا ينتج عنه غازات وانتفاخات واضطرابات هضمية، ولا سيما لمَن لم تعتد أمعاؤهم على الأغذية المخمّرة.


ولكن، لا تتطلّب هذه المحاذير الامتناع التامّ عن القهوة أو هذه الأغذية، بل يكفي مراعاة الفصل الزمني بينهما والاعتدال في الاستهلاك لتجنّب أي إزعاج صحي.

 

صحة وتغذية

القهوة

اكل مع القهوة

اكل مضر مع القهوة

قهوة.

تحليل الدم قد لا يكشف نقص الحديد لديكِ: أعراض لنقص الحديد لدى النساء لا يجب تجاهلها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-07-02

خبر سار لعشاق القهوة… دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لصحة الكبد

LBCI
منوعات
2026-08-04

من سلّة المهملات إلى حلّ اقتصادي: "تفل القهوة" كنز منزلي متعدّد الاستخدامات

LBCI
عالم الطبخ
2026-07-13

تشكيلة حلويات مبتكرة وسهلة: كرات تيراميسو بالقهوة وأصابع بانكيك ومربّعات بان بيردو (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-10

الإفراط في القهوة قد يضرّ العظام… ودراسة تكشف فوائد محتملة للشاي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
09:16

تحليل الدم قد لا يكشف نقص الحديد لديكِ: أعراض لنقص الحديد لدى النساء لا يجب تجاهلها

LBCI
صحة وتغذية
16:19

استراتيجية غذائية من 11 خياراً غذائياً: بناء عضلات وحرق دهون في 30 يوماً

LBCI
صحة وتغذية
14:42

12 إشارة تحذيرية لضعف السمع التدريجي... وتأثيرات نفسية وجسدية لا يجب الاستهانة بها

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-20

رعشة يد استمرّت 10 سنوات تنتهي... جرّاح مصري يبهر العالم بعمليّة دقيقة في الدماغ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

القيادة المركزية الأميركية: بحاران أصيبا في الحريق ولا توجد أضرار في منظومة الدفع الخاصة بالحاملة

LBCI
أخبار دولية
2026-03-22

مصدر لرويترز: تركيا تبحث مع إيران ومصر وأميركا والاتحاد الأوروبي سبل إنهاء الحرب​

LBCI
أخبار دولية
2026-01-07

إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي اليمني لارتكابه "الخيانة العظمى"

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يُشعل سلسلة من ردود الفعل الخطيرة في جميع أنحاء المنطقة مع عواقب وخيمة محتملة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من لبنان إلى إيران... ماذا تريد واشنطن وماذا ينتظر العالم من قمة ترامب وشي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

زوطر الغربية تستعيد أهلها... 15 بيتًا جاهزًا للعائلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 21-9-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:02

بعد موجة غضب بسبب تصرفها في حريصا... ضحى العريبي تخرج عن صمتها في رسالة للبنانيين (صورة)

LBCI
منوعات
10:28

فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)

LBCI
منوعات
02:45

وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم... وشقيقه حاكم دبي ينعيه بهذه الكلمات المؤثرة (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:37

رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 21-9-2026

LBCI
أخبار دولية
10:43

أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

LBCI
أخبار لبنان
02:48

قوى الأمن: توقيف 5 أشخاص بحوزتهم كميّة من المواد المخدّرة

LBCI
أمن وقضاء
11:04

عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More